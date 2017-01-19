СКР завершил расследование дела хабаровских "живодёрок"

В Следственном комитете России подготовили в окончательном виде обвинение хабаровским «живодёркам» и их сообщнику. В зависимости от роли каждого из участников, молодёжь собираются привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными, разбой, возбуждение ненависти или вражды, а также за то, что они оскорбляли чувства верующих.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», пользователи Интернета обвинили двух несовершеннолетних девушек в живодёрстве. Одна из них попыталась избежать ответственности и вместе с матерью обратилась в полицию с заявлением о том, что ей угрожают убийством. Другая фигурантка уголовного дела собиралась сбежать в Санкт-Петербург, но её задержали правоохранители в аэропорту Новосибирска, после чего доставили в краевой центр и посадили под домашний арест на время расследования. Позже девушек отправили в СИЗО: одну — до 1 января 2017 года, другую — до 7 января. Затем арест обеим продлили до 19 февраля.

«По версии следствия, две несовершеннолетние обвиняемые подруги с июня по август 2016 года с применением садистских методов систематически и жестоко обращались с животными, увечили их и убивали. Приступив к расследованию данного уголовного дела, следователи, учитывая дерзость поведения несовершеннолетних, полностью исследовали их личности и образ жизни. В результате следствие предъявило им обвинение и в совершении других преступлений», — говорится в сообщении пресс-службы СКР.

Следователи изъяли технику подозреваемых, чтобы выяснить, были ли за «живодёрками» другие преступления и не стоят ли за расправой над кошками и собаками другие лица. Позднее на фигуранток завели другие уголовные дела — по фактам разбоя, возбуждения ненависти и вражды, а также экстремизма. Одна из обвиняемых разместила на своей странице в социальной сети посты с материалами, которые оскорбляют чувства верующих.

В Хабаровске также задержали третьего соучастника по делу «живодёрок». Следователи выяснили, что 18-летний парень вместе с одной из подозреваемых девушек снял и смонтировал унижающий определённую социальную группу ролик с участием гражданина, который к ней принадлежит. Злоумышленники разместили это видео в Интернете.Кроме того, выяснилось, что 28 июля 2016 года девушки совершили разбойное нападение на жителя дальневосточной столицы.

Меньше чем за три месяца специалисты совершили больше 400 следственных и процессуальных действий по этому делу, в том числе за пределами Хабаровского края, допросили свыше 150 человек и провели 39 экспертиз. После того, как обвиняемые ознакомятся с материалами уголовного дела, его направят для утверждения обвинительного заключения.