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Мэрия Хабаровска заставит горожан полюбить автобусы

Мэрия Хабаровска заставит горожан полюбить автобусы
Перевозчики продолжат стимулировать пассажиропоток обновлением подвижного состава
19 января 2017, 18:15
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Компаниям, занимающимся перевозкой пассажиров в Хабаровске, рекомендовали активнее обновлять парк транспортных средств. Главным образом это касается предпринимателей, обслуживающих автобусные маршруты — коммерсантам дали понять, что повысить спрос они смогут исключительно собственными усилиями.

Как отметил на совещании с перевозчиками начальник городского управления транспорта Сергей Суковатый, рентабельность таких организаций полностью зависит от пассажиропотока. Сегодня предприниматели жалуются на низкое заполнение автобусов в не «пиковые» часы и предлагают убирать с линий «лишний» транспорт, чтобы сэкономить на зарплатах, техобслуживании и ГСМ.

«У нас с вами есть один очень большой резерв, о котором мы не вспоминаем. За последний год количество личного транспорта увеличилось где-то на 1 400 единиц. Скоро пройти будет негде. Эту категорию граждан привлечь на общественный транспорт можно в том случае, если мы обновим подвижной состав. Не все, конечно, откажутся от автомобилей, но большинство — тем более, что парковаться им негде», — сказал чиновник.

Он добавил, что сегодня модернизацией автопарка занимаются только те перевозчики, которые участвовали в маршрутном конкурсе — администрация Хабаровска провела его прошлым летом. Предприниматели попытались аргументировать своё нежелание покупать новые автобусы большими затратами, но Сергей Суковатый по этому поводу лишь отшутился, заверив собравшихся, что обновление будет происходить «добровольно или принудительно».

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», на этом же совещании власти Хабаровска порекомендовали руководителям компаний, занятых в сфере общественного транспорта, лично реагировать на жалобы пассажиров. В управлении транспорта городской администрации уверены, что исправить многие недостатки в этой сфере можно без финансовых затрат.

 
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Комментарии
  • Олег  (22:18, 19.01.2017)

    Предприниматели для себя стараются так всегда будет. То денег на диз. топливо не хватает, то на запчасти. А новые автобусы купить это из фантастики. Любить нужно свою Родину, любить и уважать.

  • пассажир с маршрута №23  (23:06, 19.01.2017)

    новые автобусы со всякими наворотами, придуманными Администрацией еще хуже пресловутых Икарусов, которые не "гармошка" Проходы еще уже, сиденья на вид большие, но на всех сиденьях широкие неубирающиеся пластмассовые поручни. в зимней одежде не протолкнешься на сиденье у окна. На задней площадке целый каскад ступенек, причем на предпоследнем ряду ступеньки нет когда спускаешься с сиденья, то проваливаешься сразу на 40-50 см. Н этом же ряду очень узкая ступенька, куда можно поставить ноги, что неудобно когда садишься или встаешь, и пространство под сидушкой выгибается вперед, видимо там рессора или колесо, короче даже при свободных местах народ толпился возле единственной двери. Кондиционирование неплохое, в рабочем состоянии, но сам салон настолько неудобен, что лучше ездить с открытой форточкой в корейском ДЭУ или Икарусе. Было оборудованное место впереди, под коляску, кажется, но там тоже узкие проходы, а низкий пол все равно неудобен, потому что ручки на открывающихся дверях (поручни) как-то не подходят к такой высоте, проваливаешься при выходе

  • Misha   (вчера, 10:17 )

    Но все таки новые автобусы всегда приятнее старых

  • Хабар  (вчера, 11:57 )

    Новые автобусы конечно "+" городу. Они теплее, чище, выхлопы меньше. Но есть и не очень удобные. Так идеала в жизни вообще мало

  • Voland  (вчера, 13:57 )

    А разве возможно заставить полюбить! Тот кто писал заголовок вообще имеет представление о содержании такого понятия как любовь.

  • Александр  (вчера, 17:34 )

    транспортное обслуживание становиться все хуже. а управление транспорта шуточками отделывается, замыливая глаза всем-и пассажирам и СМИ. Что несет начальник какое обновление-победители конкурса уже обещали с 29 августа 2016 года 302 новых автобуса, по городу их меньше 30 ходит, газовые не считаются предприниматель их арендующий конкурс проиграл. на улице конец января 2017 а суковатый всех продолжает сказками убаюкивать. . .

  • Ната 5*  (вчера, 18:02 )

    Не соглашусь, что стало хуже. Я в Северный добираюсь без проблем. А если бы не конкурс, то вообще не было бы обновления. Ездили бы с старье, пока бы не развалились. На фоне коммерческого транспорта муниципалы выглядят слабо.



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