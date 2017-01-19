Хабаровским перевозчикам посоветовали быть ближе к пассажирам

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В мэрии уверены, что исправление многих недостатков не потребует затрат
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
Власти Хабаровска порекомендовали руководителям компаний, занятых в сфере общественного транспорта, лично реагировать на жалобы пассажиров. В управлении транспорта городской администрации уверены, что исправить многие недостатки в этой сфере можно без финансовых затрат.
Перевозчиков собрали в кабинете начальника управления в четверг — Сергей Суковатый зачитал им «подборку» из жалоб, которые поступают в адрес мэрии от хабаровчан, недовольных работой автобусов, троллейбусов и трамваев. Большинство обращений касались не сферы услуг в целом, а прецедентов, связанных с личным отношением водителей и кондукторов к населению.
«Сегодня пассажиру без разницы, какая именно организационно-правовая форма его везёт. Главное, чтобы поновее было транспортное средство, чтобы человека культурно доставили до точки маршрута, не нахамив и не нагрубив. Жалобы есть и на муниципальные, и на коммерческие предприятия — и по многим никаких финансовых средств тратить не нужно», — сказал чиновник.
Суть обращений, озвученных на совещании, действительно сводилась к персональной ответственности рядовых работников предприятий. Хабаровчанам не нравится, что их заставляют нажимать кнопку оповещения, чтобы не проехать нужную остановку — перевозчикам напомнили, что закон обязывает водителей автобусов большой вместимости останавливаться в каждом пункте, обозначенном в маршруте. Горожане жалуются на сигаретный дым в салонах общественных транспортных средств, на низкую температуру в них же и на то, что автобусы часто останавливаются на расстоянии от тротуара, из-за чего пожилым людям и инвалидам бывает трудно войти даже в низкопольное средство передвижения. Кондукторы манкируют обязанностью объявлять остановки, что тоже не вызывает восторга у жителей дальневосточной столицы.
Сергей Суковатый обратился к собравшимся с просьбой вести более тщательную работу с кадрами и добиваться от них выполнения правил и стандартов, установленных законодательством. Перевозчики отметили, что поводы для жалоб на маршрутах действительно случаются, напомнив, что к ним на работу часто устраиваются люди «без высокого образования», которых время от времени даже приходится увольнять — но уже после того, как неприятный инцидент нанесёт удар по репутации предприятия.
«Ничего нового здесь нет. Практика разрешения таких споров существует много лет. Есть жалоба, вы боретесь за каждого пассажира — так повстречайтесь с этим пассажиром! Извинитесь перед ним и попросите подписать бумагу, что вопрос исчерпан», — посоветовал начальник управления.
Эта инициатива пришлась по душе далеко не всем присутствующим. Одна из предпринимательниц обвинила некоторых пассажиров в «потребительском экстремизме», добавив, что «когда с ними встречаешься, они сразу начинают денег просить». Перевозчики заверили Сергея Суковатого, что борьбу с нарушителями не прекратят.
что только не сделаешь чтоб отвести внимание от серьезных проблем! те прописные истины о которых говорил начальник управления и без него знают все предприниматели и в автобусах есть их номера телефонов. а о каком объявлении остановок речь. у нас же больше половины автобусов с 29 августа должны были быть оборудованы информаторами или это уже забыто? а остановка на проезжей части это нарушение только вот его причину бы надо устранить-почистить остановки и освободить их от легкового транспорта. а про низкую температуру-это больше к трмваям и трлейбусам. новостной ролик из вестей вчерашних про нехватку транспорта убрали со страницы вестей-1 оперативненько и быстренько совещание собрали для прессы. СМИ становятся совсем "ручными" у властей, для этого власти их и субсидируют. . .
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еще хуже пресловутых Икарусов, которые не "гармошка" Проходы еще уже, сиденья на вид большие, но на всех сиденьях широкие неубирающиеся пластмассовые поручни. в зимней одежде не протолкнешься на сиденье у окна. На задней площадке целый каскад ступенек, причем на предпоследнем ряду ступеньки нет когда спускаешься с сиденья, то проваливаешься сразу на 40-50 см. Н этом же ряду очень узкая ступенька, куда можно поставить ноги, что неудобно когда садишься или встаешь, и пространство под сидушкой выгибается вперед, видимо там рессора или колесо, короче даже при свободных местах народ толпился возле единственной двери. Кондиционирование неплохое, в рабочем состоянии, но сам салон настолько неудобен, что лучше ездить с открытой форточкой в корейском ДЭУ или Икарусе. Было оборудованное место впереди, под коляску, кажется, но там тоже узкие проходы, а низкий пол все равно неудобен, потому что ручки на открывающихся дверях (поручни) как-то не подходят к такой высоте, проваливаешься при выходе
Что же Вы на каждом сайте пишите одно и тоже!
Ну правда же, всегда должны быть стандарты обслуживания, тогда и настроение лучше
Раньше информаторов вообще не было, только у части муниципалов. И что это 29 августа постоянно помнить, что это конец света? А если после 29 есть улучшения, то это не считается?
Поменялось расписание движения автобуса №6. Автобус ходит 2 раза в час, а в выходные и праздничные дни - один раз. Но на остановке "Центр реабилитации" расписание до сих пор отсутствует.