Хабаровским перевозчикам посоветовали быть ближе к пассажирам

Власти Хабаровска порекомендовали руководителям компаний, занятых в сфере общественного транспорта, лично реагировать на жалобы пассажиров. В управлении транспорта городской администрации уверены, что исправить многие недостатки в этой сфере можно без финансовых затрат.

Перевозчиков собрали в кабинете начальника управления в четверг — Сергей Суковатый зачитал им «подборку» из жалоб, которые поступают в адрес мэрии от хабаровчан, недовольных работой автобусов, троллейбусов и трамваев. Большинство обращений касались не сферы услуг в целом, а прецедентов, связанных с личным отношением водителей и кондукторов к населению.

«Сегодня пассажиру без разницы, какая именно организационно-правовая форма его везёт. Главное, чтобы поновее было транспортное средство, чтобы человека культурно доставили до точки маршрута, не нахамив и не нагрубив. Жалобы есть и на муниципальные, и на коммерческие предприятия — и по многим никаких финансовых средств тратить не нужно», — сказал чиновник.

Суть обращений, озвученных на совещании, действительно сводилась к персональной ответственности рядовых работников предприятий. Хабаровчанам не нравится, что их заставляют нажимать кнопку оповещения, чтобы не проехать нужную остановку — перевозчикам напомнили, что закон обязывает водителей автобусов большой вместимости останавливаться в каждом пункте, обозначенном в маршруте. Горожане жалуются на сигаретный дым в салонах общественных транспортных средств, на низкую температуру в них же и на то, что автобусы часто останавливаются на расстоянии от тротуара, из-за чего пожилым людям и инвалидам бывает трудно войти даже в низкопольное средство передвижения. Кондукторы манкируют обязанностью объявлять остановки, что тоже не вызывает восторга у жителей дальневосточной столицы.

Сергей Суковатый обратился к собравшимся с просьбой вести более тщательную работу с кадрами и добиваться от них выполнения правил и стандартов, установленных законодательством. Перевозчики отметили, что поводы для жалоб на маршрутах действительно случаются, напомнив, что к ним на работу часто устраиваются люди «без высокого образования», которых время от времени даже приходится увольнять — но уже после того, как неприятный инцидент нанесёт удар по репутации предприятия.

«Ничего нового здесь нет. Практика разрешения таких споров существует много лет. Есть жалоба, вы боретесь за каждого пассажира — так повстречайтесь с этим пассажиром! Извинитесь перед ним и попросите подписать бумагу, что вопрос исчерпан», — посоветовал начальник управления.

Эта инициатива пришлась по душе далеко не всем присутствующим. Одна из предпринимательниц обвинила некоторых пассажиров в «потребительском экстремизме», добавив, что «когда с ними встречаешься, они сразу начинают денег просить». Перевозчики заверили Сергея Суковатого, что борьбу с нарушителями не прекратят.