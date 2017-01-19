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В Комсомольске в апреле должны начать строительство детской больницы

В Комсомольске в апреле должны начать строительство детской больницы
Проект на 2,7 миллиарда рублей власти региона хотят заранее представить подрядчикам
19 января 2017, 15:35
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа", пресс-служба правительства Хабаровского края

В Комсомольске-на-Амуре весной этого года должно начаться строительство детской больницы, возведение которой включено в долгосрочный план развития города. Об этом журналистам рассказал заместитель председателя правительства Хабаровского края Дмитрий Волков.

«Перед тем, как проводить конкурсные процедуры (они будут проходить в форме аукциона), мы в этом году решили проинформировать общественность о том, что мы собираемся строить, и проинформировать предпринимательское сообщество о том, что такие крупные проекты будут строиться, рассказать им о том, в каком порядке мы это собираемся делать. Мы рассчитываем получить обратную связь: может быть, ещё до того, как мы организуем конкурс. В итоге мы хотим добиться того, чтобы все участники рынка были проинформированы», — поделился зампред.


 

Первым объектом, на котором краевые власти решили отработать такую практику, является детская больница в Ленинском районе Комсомольска-на-Амуре. Стоимость этого объекта, который уже прошёл Главгосэкспертизу, составляет 2,7 миллиарда рублей. Проект включает в себя две очереди строительства — фактически, это возведение двух самостоятельных объектов. Первый этап — это поликлиника на 500 посещений в смену, второй — стационар детской больницы.


 

«Это очень большой объект. И общая площадь в совокупности двух очередей составляет 44 тысячи квадратных метров. Площадь поликлиники — чуть больше 11 тысяч квадратных метров. Этот комплекс решает очень важную социальную задачу. У нас сейчас в Ленинском районе фактически роль учреждений здравоохранения для детей выполняют не специально построенные, а приспособленные помещения. При этом они не соответствуют нормам обеспеченности населения района такими объектами», — отметил Дмитрий Волков.


 

Чтобы взвесить различные «за» и «против» крупного проекта, его хотят обсудить с представителями предпринимательского сообщества. Для этого 30 января в «белом доме» представители краевых министерств планируют провести детальную презентацию — максимально подробно представить архитектурные и конструктивные особенности будущей больницы, а также условия предстоящих конкурсов и требования к потенциальным подрядчикам. Если этого представителям бизнеса окажется недостаточно, и возникнет интерес подрядчиков из других субъектов, то аналогичную встречу организуют в Москве.  


 

Речь пока пойдёт о первой очереди — детской поликлинике. Стоимость проекта — чуть больше 600 миллионов рублей. Краевые власти рассчитывают, что уже в апреле этого года строители смогут заняться его реализацией.

«Нам очень важно получить обратную связь, чтобы подрядчики из города Комсомольска-на-Амуре, других городов Хабаровского края или даже других регионов России, могли задать вопросы заказчику, пообщаться с ним лично», — добавил чиновник.

Уже сейчас с проектной документацией можно ознакомиться на сайте Минстроя Хабаровского края. После проведения презентации, с учётом возможных предложений от бизнесменов, заказчик доработает проект и объявит конкурс.


 

Как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», о планах на строительство большой детской больницы в Комсомольске-на-Амуре ещё летом 2015 года заявлял министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько. Однако деньги на реализацию такого масштабного проекта стало возможно получить только после того, как президент России Владимир Путин обратил своё внимание на судьбу этого города в послании Федеральному Собранию в декабре того же года. После этого глава Российского правительства Дмитрий Медведев поручил разработать долгосрочный план развития Комсомольска, куда и попала будущая больница. Финансирование строительства распределится так: 5 % выделит из бюджета правительство края, остальные деньги поступят из федеральной казны.

 
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