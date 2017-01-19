В Советско-Гаванском районе сняли режим ЧС

Он был введён в декабре прошлого года после взрыва в жилом доме

Режим чрезвычайной ситуации сняли в Советско-Гаванском районе. Как сообщает пресс-служба Дальневосточного регионального центра МЧС России, он перестал действовать с 19 января.

Агентство сообщало, что взрыв бытового газа произошёл в жилом доме в Совгавани 7 декабря. Травмы различной степени тяжести получили четыре человека. У местной жительницы 1957 года рождения выявили ожог больше 50 % тела, а также повреждение дыхательных путей. Врачи не могли транспортировать женщину в дальневосточную столицу, потому что она находилась в шоковом состоянии и перелёт мог ей повредить. Специалисты из Хабаровска ;вылетели за ней 8 декабря;и к вечеру доставили в краевой центр. Лёгкие пострадавшей расправились, но её состояние было по-прежнему тяжёлым, а 13 декабря женщина скончалась.

Другие пострадавшие наблюдаются в районной больнице. Для жильцов дома по улице Рабочей, которых эвакуировали после хлопка, развернули пункты временного размещения. Повреждёнными оказались две квартиры и перекрытия крыши на площади порядка 80 квадратных метров. В доме выбило около ста окон. Краевой Следком возбудил уголовное дело по факту взрыва. В правительстве региона приняли решение снова проверить состояние газового оборудования в многоквартирных домах.Накануне Нового года пострадавшим жителям пятиэтажки, где произошло ЧП, выплатили компенсации за причинённый ущерб.

Повреждённое пятиэтажное здание планируют целиком реконструировать к концу марта. Уже в ближайшее время в доме начнутся строительные работы. Их будет выполнять ООО «Востокрегиострой» — компания, ставшая подрядчиком. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», по проекту полностью восстановят две квартиры пятого этажа, в одной из которых находился эпицентр взрыва. Также строители намерены отремонтировать лестничные марши, площадки и ещё четыре квартиры, где обнаружены частичные повреждения.