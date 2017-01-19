Автобусы в Николаевске-на-Амуре прервали движение из-за "бумаг"

В Николаевске-на-Амуре возобновили движение автобусов. По словам перевозчиков, проблема возникла из-за недоговорённостей с администрацией района. Сейчас все машины вышли на маршрут и ходят по расписанию.

Как сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» генеральный директор ООО «Автотранспортное предприятие Николаевска-на-Амуре» Зоя Чёрная, на линию утром не вышли всего три пригородных автобуса: 101, 102 и 201 маршрутов.

«В самом городе автобусы ходили. 101-й связывает город с посёлком Чныррах, это архиважный маршрут, потому что люди на нём добираются до работы и многие дети до школы — 15 километров до Николаевска, 201-й забирает жителей села Мага и других ближайших посёлков, а 102-й — из Озерпах. Оттуда люди и в больницу ездят, потому что у них там нет ничего», — рассказала Зоя Чёрная.

Утром уехать из этих населённых пунктов жители не смогли из-за проблем транспортного предприятия с районной администрацией. Стороны не заключили контракт на перевозки, а срок действия прошлого договора истёк. После жалоб пассажиров и резонанса в прессе, документы сразу же подписали.

«Мы не могли выйти на линию без договора на перевозки, потому что любая проверяющая инстанция могла остановить автобус и наказать водителя, предприятие, забрать транспортное средство, наказать вплоть до уголовной ответственности. Теперь утренняя ситуация полностью исчерпана, автобусы работают. Все экипажи сидели наготове и ждали решения», — отметила Зоя Чёрная.

Между тем, перевозчики не спешат винить во всём администрацию — бизнесмены понимают, что дотационному району сложно в короткие сроки собирать необходимые суммы на обеспечение контракта. Заложниками ситуации стороны остаются уже несколько лет.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в диспетчерской службе местным жителям сообщали, что автобусы не вышли на линию из-за того, что у предприятия нет бензина. Генеральный директор компании эту информацию назвала слухами. По её словам, несмотря на задержку выплат субсидии, предприятие находит деньги на закупку топлива, которого порой, действительно не хватает.

Сегодняшняя проблема с транспортом — не последняя для жителей Николаевска-на-Амуре. С 23 января автобусы изменят расписание и будут ходить реже. Местные чиновники и перевозчики приняли эти меры, чтобы оптимизировать расходы.

Как выяснилось, «Автотранспортное предприятие Николаевска-на-Амуре» всё-таки имеет отношение к известной, в том числе по большому количеству нарушений, компании «Пять звёзд». Директор группы компаний Юрий Васильев является учредителем николаевского предприятия.