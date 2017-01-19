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В Хабаровске директора турфирмы обвиняют в обмане почти 100 человек: РИА "Восток-Медиа"
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В Хабаровске директора турфирмы обвиняют в обмане почти 100 человек

В Хабаровске директора турфирмы обвиняют в обмане почти 100 человек
Анна Помазкина сорвала горожанам поездки за границу
19 января 2017, 14:45
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В дальневосточной столице жертвами туристической компании стали почти 100 человек. Они оплатили путёвки за границу, но людям пришлось остаться дома. Всего пострадали 26 семей, в каждой — по двое-трое взрослых и дети. На директора фирмы «Корпорация приключений ДВ» завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Анна Помазкина дала журналистам понять, что не раскаивается.

«Я думаю, все эти люди сейчас вам более конкретно всё пояснят. Можете пройти к ним, они вас очень ждут», — заявила корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» подсудимая Анна Помазкина.

Хабаровчанка Мария Емельянова, ставшая жертвой мошенничества, планировала отпраздновать во Вьетнаме свой день рождения. Через несколько дней она должна была встречать на курорте сестру, которая накануне вышла замуж.

«Из-за того, что не получилось полететь на мой день рождения, естественно, была куча негативных эмоций, которые ничем загладить нельзя, праздник был испорчен. Ну, а про свадебное путешествие — тут и говорить излишне. Они остались дома на тот праздник, который, в принципе, бывает раз в жизни», — поделилась Мария Емельянова.

Турфирма собрала с клиентов около двух миллионов рублей. Вначале руководство объясняло своим клиентам, что не обеспечило поездки из-за проблем крупных операторов. Жителям краевой столицы сообщали об отмене поездки за день до вылета, а иногда — прямо в аэропорту.

«Нас несколько дней приглашали в турфирму и обещали, что всё-таки мы полетим. У нас даже мысли такой не было, что меня обманут, потому что я летала с ними, я была уверена. И когда мы пришли в очередной раз в фирму, нам предложили ещё раз выбрать тур — мы выбрали тур», — объяснила жительница Хабаровска Людмила Емельянова.

«Корпорация приключений ДВ» перестала выходить на связь, несколько раз меняла адреса офисов. По словам собственников помещений, коммерсант так и не рассчиталась с ними за аренду. У судебных приставов накопились исполнительные листы почти на семь миллионов, которые задолжала фирма. Но у адвокатов подсудимой есть доказательства того, что в действиях Анны Помазкиной не было умысла на кражу денег клиентов. Если приговор суда будет в пользу обманутых хабаровчан, то директору фирмы грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», с подобной проблемой столкнулись местные жители при покупке перелётов через сервис «Билетница». Несмотря на то, что многие клиенты не получили электронные квитанции, работники компании перестали отвечать на звонки и ушли в отпуск. Сотрудники краевого управления МВД России объяснили, что в подобных случаях следует обращаться в полицию со всеми необходимыми документами. Но до взаимодействия со стражами правопорядка ситуация не дошла: некоторые горожане добились электронных квитанций после того, как пригрозили обратиться в полицию. После отпуска компания заработала в штатном режиме. Генеральный директор ООО «Аэропорт» Анна Черкасова объяснила, что компания имеет право выслать авиабилет клиента за день до отправления. Такие сроки предусмотрены законом.

 
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