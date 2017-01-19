Наркоделец из Комсомольска пойдёт под суд за 15 килограммов марихуаны

По его словам, он нашёл кусты этого растения в пригороде

В Хабаровском крае в суд направили уголовное дело в отношении жителя Комсомольска-на-Амуре. У него нашли марихуану, смолу каннабиса и гашишное масло. Следователи доказали, что обвиняемый сбывал и хранил наркотики в значительном и крупном размерах.

Правоохранители установили, что 28-летний фигурант сбыл во время проверочной закупки марихуану общим весом порядка 80 граммов. На допросе он рассказал, что нашёл в пригороде Комсомольска-на-Амуре несколько кустов марихуаны. В нежилом помещении в микрорайоне Дружба мужчина готовил и хранил наркотики — по его словам, для себя. Полицейские обыскали помещение, изъяли оттуда 64 грамма гашишного масла, 206 граммов смолы каннабиса и около 15 килограммов марихуаны.

Стражи правопорядка завершили расследование. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленнику «светит» до 15 лет лишения свободы. До суда обвиняемого оставят под арестом.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о других наркодельцах края. Так, дома у жителя посёлка Тулучи нашли и изъяли порядка 400 граммов марихуаны и около 1,6 килограмма конопли. Он собрал около 80 кустов, которые высушил и измельчил в своей квартире. А комсомольчанин вырастил на своём дачном участке больше 12 килограммов марихуаны. Он рассказал полицейским, что планировал использовать их для личного употребления.