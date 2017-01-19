Хабаровчане наказали автохама из Москвы за неправильную парковку

Жители дальневосточной столицы преподали урок автомобилисту, который, судя по госномеру иномарки, прибыл из Москвы. На капоте его транспортного средства неизвестные вывели неприличное слово, а лобовое стекло украсили картонкой с надписью «Муср».

«Хабаровчане наказали московского автохама. На автомобиле с московскими номерами, блокировавшем проезд во дворе у Центрального рынка, неизвестные оставили послание с характеристикой личности водителя. Вероятно, авторы анонимки - это "благодарные" пешеходы или автовладельцы», — сообщили администраторы паблика «Типичный Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Никаких повреждений автомобилю жители краевого центра не нанесли. В комментариях к фотографии Елизаветы Кузавковой горожане предложили объяснить нарушителю правила дорожного движения более жёстко.

«Ему, я думаю, плевать на надпись и картонку. Надо было гвоздем нацарапать, чтобы понял, что стоянка дешевле покраски», — написал под фото пользователь «ВКонтакте» Максим Суханов.

«Полагаю, что совершенно случайно выроненная гантелька или горшок с цветами из окна на капот, добавят мозгов этому господину..» — прокомментировал Азат Анваровић.

«Таких уже ничего не исправит», — решила Ольга Тимохина.

«На большее рука не поднялась? Лексус жи», — обратился к хабаровчанам Антон Галка.

Жители города не в первый раз наказывают подобным образом нарушителей ПДД. В микрорайоне Строитель неизвестные поступили решительнее — огородили иномарку, оставленную у шлагбаума на въезде во двор, контейнерами с мусором. Креативное решение анонимных «народных мстителей» быстро стало предметом обсуждений в социальных сетях.