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Проезд в хабаровских автобусах подорожает уже весной

Проезд в хабаровских автобусах подорожает уже весной
И муниципальные, и частные перевозчики планируют повысить стоимость билета
19 января 2017, 13:05
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Стоимость билета в общественном транспорте дальневосточной столицы планируют повысить уже весной. Об экономической необходимости таких мер заявляют представители муниципальных предприятий и частных компаний, занятых на этом рынке — по разным оценкам, подорожание проезда составит от трёх до семи рублей.

В четверг в управлении транспорта Хабаровска состоялось совещание, в котором приняли участие перевозчики и чиновники мэрии. Представители разных предприятий сошлись на том, что повышение тарифов в транспортной сфере необходимо — в первую очередь для того, чтобы обеспечить комфортные условия для пассажиров и при этом сохранить достойную оплату труда для водителей и кондукторов.

«Непонятно, почему мы сегодня так негативно реагируем на повышение тарифа, когда это нужно абсолютно всем. Что вообще не поднялось в цене за последний год? Разве что зарплата работника. А ведь транспортные предприятия не только оказывают услуги, но и являются крупными потребителями ресурсов, которые дорожают. И значит, рано или поздно тариф обязательно повысится», — рассказал журналистам руководитель ХПАТП-1 Алексей Деменок.

Сейчас предприятие готовит бухгалтерский баланс за прошедший год, чтобы подтвердить документально подорожание оказываемых услуг для самого перевозчика. В начале марта бумаги передадут в комитет по ценам и тарифам краевого правительства, который примет решение о новом ценовом «потолке» — глава автоколонны утверждает, что себестоимость проезда одного человека в автобусе составляет 25 рублей. Согласно законодательству, власти имеют право повышать тарифы не чаще одного раза в год — в Хабаровске это обычно делают в мае. Параллельно стоимость проезда увеличивают и на электротранспорте.

Как уже сообщало РИА «Восток-Медиа», с августа прошлого года перевозчики, которые работают на маршрутах с нерегулируемым тарифом, получили право самостоятельно устанавливать цену билета. В Хабаровске таких маршрутов более трёх десятков, на них работают только коммерсанты. Они также намерены поменять ценник в сторону повышения в ближайшие месяцы.

«При первой возможности мы будем поднимать тариф, хоть до 50 рублей сразу. Но, несмотря на то, что закон разрешает делать это по желанию, есть рычаги, которыми вопрос регулируется — в том числе, экономические. Это большой комплекс факторов, в который, безусловно, входит и платёжеспособность пассажира. Оптимально сегодня было бы сделать проезд за 30 рублей», — отметил глава компании «Пять звёзд» Юрий Васильев, имея в виду стоимость билета в автобусах большой вместимости.

Другие коммерческие перевозчики также планируют увеличить стоимость билета, но не в таких масштабах — в разговорах перед совещанием прозвучала фраза «в марте-апреле будем повышать до 25 рублей». При этом они готовы идти на повышение комфорта, в том числе — организовать на маршрутах точки доступа Wi-Fi.

 
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Комментарии
  • Внимание, вопрос!  (13:49, 19.01.2017)

    Цену опять собрались поднимать? А время работы маршрутов увеличить никто не собирается случаем??? В Южный автобусы есть - на Красную Речку после 21. 00 с центра не добраться!!! На Депо-2 ходят - на Уборевича нет никого. И это можно бесконечно продолжать. Работать нормально собираются наши "несчастные" и "убыточные" автобусники???

  • Слесарь  (14:12, 19.01.2017)

    Как обычно, поднимут зарплату начальству. Работягам - хрен без соли!

  • Участница  (14:23, 19.01.2017)

    Ладно бы, автобусы были в отличном качестве, тут уж можно стерпеть, а большинство транспорта попросту непригодна для поездок, иногда едешь, и думаешь, что автобус по пути развалится, если происходит повышение цен по всем аспектам жизни людей, так, может и зарплату будем повышать???

  • Васильеву!!!  (15:12, 19.01.2017)

    Уважаемый ООО "Нищеброд-Васильев"! А качество услуг в ваших автобусах будет отвечать стоимости в 50 рублей? ваши автобусы в основной массе - утиля! Холодина, бардак, как в сарае. Сядь в свой автобус и покатайся пару-тройку рейсов пассажиром. Может тогда поймешь, что в этом хламе за 15 рублей надо ездить. Впрочем как и у Филимонова!

  • Сова  (20:14, 19.01.2017)

    Мне вот интересно. Везде трубят о приоритетном развитии Дальнего Востока, о необходимости снижения тарифов на энергоносители в ДФО и тд и тп. В хабаровск ввезли новые "старые" автобусы, оставшиеся - развалюхи и грязные, маршрутные такси - давно нужно на свалку. Перевозчики - владельцы рухляди не хотят вкладывать средства в обновление транспорта, но всегда хотят повышения тарифов. Это то же самое как в сфере ЖКХ с управляйками. Вот совсем не ощущается приоритетного развитя региона, ну нисколечко.

  • XCXV  (20:31, 19.01.2017)

    Руководитель ХПАТП-1 Алексей Деменок в этот раз сказал истину: за весь год повысили цены на все товары и услуги, но не повысили зарплаты большинству работающих людей. Так что получается, что при той же зарплате увеличилась доля затрат в большинстве семейных бюджетов на питание, обувь и одежду, услуги ЖКХ, проезд по городу. На медицинские услуги, на отдых и культурные мероприятия денег в семьях не остаётся. Давайте повышать уровень зарплаты не меньше, чем на уровень инфляции.

  • XCXV  (20:39, 19.01.2017)

    Наёмные работники, объединившись, должны коллективно обратиться к руководителю своего предприятия со своим экономическим обоснованием необходимости увеличения зарплат (на законном основании в соответствии со статьей 134 Трудового кодекса РФ "Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы"), т. к. за год увеличилась доля затрат в большинстве семейных бюджетов на питание, обувь и одежду, услуги ЖКХ, проезд по городу. На медицинские услуги, на отдых и культурные мероприятия денег в семьях не остаётся, что объективно нарушает условия для нормальной жизни и развития всех членов семьи.

  • Гражданин  (вчера, 17:30 )

    Но повышения позволят обновить автопарк, выпустить больше автобусов в рейс, не забывайте об этом, я не говорю о повышение на 10 рублей, но 2 рубля я бы смог стерпеть

  • Ната 5*  (вчера, 18:22 )

    Работники может и обратились бы к руководителю, но где же взять деньги, из воздуха? Только из тарифа, который нельзя поднимать только транспортникам. В ЖКХ регулярно каждые полгода и все нормально. За какие шиши покупать новые автобусы?



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