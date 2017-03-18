Порт Ванино в Хабаровском крае расширят для постройки нового терминала

На территории появится комплекс мощностью до 24 тонн угля в год

Председатель правительства России Дмитрий Медведев распорядился расширить порт Ванино в Хабаровском крае. Территория предприятия увеличится за счёт земельных участков в районе бухты Мучке. Об этом говорит соответствующий документ, опубликованный на сайте правительства страны. В справке к распоряжению сказано, что мера направлена на реализацию нового инвестиционного проекта. Также за счёт расширения территории планируют развить существующую инфраструктуру порта.

В порту планируется строительство терминала мощностью до 24 миллионов тонн угля в год. Его собираются возвести на северной прибрежной территории бухты Мучке. Там появятся два причала для отгрузки угля, участок с причалом портофлота, корневой участок с берегоукреплением, комплекс навалочных грузов, топливозаправочный комплекс, железнодорожное хозяйство и административно-бытовой комплекс. Общая стоимость объекта составит 25,5 миллиарда рублей, из которых 1,1 миллиарда — деньги из федерального бюджета. Реализовать проект планируют в 2018-2021 годах.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о жителях посёлка Ванино, которых беспокоит угольная пыль, распространяющаяся от порта. Благодаря ролику докера Александра Егорова о загрязнении на проблему обратила внимание широкая общественность. Губернатор края Вячеслав Шпорт выдвинул идею создать рабочую группу, в которую войдут местные жители, специалисты правительства и сотрудники Ванинского порта. Её представители предложили предприятию закупить передвижную станцию мониторинга воздуха, доработать нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ и высадить деревья возле территории.

Вопрос экологической обстановки обсудили даже в Госдуме. В итоге пришли к единому мнению: на предприятиях нужно установить современное оборудование. На этой неделе возле складов порта появились первые защитные сооружения, которые должны оградить население от пыли.