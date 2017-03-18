В Хабаровске автолюбитель бросился в погоню за нетрезвым водителем

В дальневосточной столице в ночь на субботу, 18 марта, четыре экипажа дорожно-патрульной службы и один гражданский автолюбитель вместе поймали нетрезвого водителя после продолжительной погони. Об опасном для других горожан мужчине инспекторам рассказал хабаровчанин, который увидел его, направляясь по своим делам.





Недалеко от первой краевой больницы автолюбитель заметил неадекватное поведение водителя Volkswagen Polo. Он позвонил в дежурную часть и сообщив об увиденном. Житель города бросился в погоню за иномаркой, которая на высокой скорости выехала на улицу Большая и двинулась в сторону проспекта 60-летия Октября. На требование инспекторов об остановке водитель не отреагировал. Нарушителя поймали во дворе жилого дома на улице Радищева: мужчина не вошёл в поворот и въехал в металлическую ограду.









Водитель и его приятель попытались сбежать от полицейских, но хабаровчан задержали. Причину, по которой автолюбитель начал убегать от сотрудников ДПС, инспекторы увидели сразу: мужчина еле держался на ногах, а в кармане водительской двери стояли бутылка пенного напитка и стакан. Как оказалось, машина принадлежит матери приятеля, сидевшего на пассажирском сиденьи. Непутёвый сын сам посадил своего друга за руль. Подбитую иномарку отправили на штрафстоянку, а автолюбителя — в спецприёмник.



