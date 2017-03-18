В Хабаровске у жителей двух бараков дотла сгорели надворные постройки

В краевом центре на улице Радищева минувшей ночью, 18 марта, дотла сгорели сараи, которые принадлежали жителям двух бараков. Пожар заметили сотрудники дорожно-патрульной службы, когда находились неподалеку. Они оказались на месте проишествия первыми. Инспекторам пришлось спасать автомобили, которые находились в непосредственной близости от огня.









Хозяева надворных построек выбежали на улицу после того, как сработала сирена сигнализации. К приезду пожарных деревянные сараи разгорелись настолько сильно, что огонь мог перекинуться на бараки, находящиеся в нескольких метрах от очага возгорания. Прибыв на место происшествия, спасатели немедленно приступили к тушению.





Как сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» местные жители, в постройках хранились разные ненужные вещи, а поджечь их могли местные маргиналы, которые часто устраивали за деревянным строениями свои посиделки. Горящие сараи через некоторое время потушили, а деревянные двухэтажки удалось уберечь от огня.



