В Хабаровском крае нечистого на руку директора предприятия ждёт суд

Он не только задолжал зарплату бывшему шефу, но и положил себе в карман деньги МУП "Исток"

В Хабаровском крае под суд отправили директора муниципального предприятия. Его обвиняют в невыплате ежемесячного оклада уволенному руководителю. Следствию также удалось выяснить, что злоумышленник присвоил себе деньги МУП «Исток» — 167 тысяч рублей.

По версии правоохранителей, 39-летний обвиняемый в июле 2016 года стал директором предприятия в Ванинском районе. У МУП была задолженность по зарплате предыдущему руководителю в размере 55 тысяч рублей. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», новый шеф не отдал бывшему деньги в установленные законом сроки, тем самым нарушил его трудовые права. Таким образом, нарушитель не расплатился с потерпевшим за два месяца работы. Кроме того, следователи раскрыли новые подробности уголовного дела. Они узнали, что обвиняемый присвоил деньги муниципального предприятия, которые потратил на свои нужды.

По информации пресс-службы следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, злоумышленник дал признательные показания, раскаялся и активно сотрудничал со следствием. Бывшему директору «Истока» мужчина полностью вернул его деньги. Стражи правопорядка передали уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.