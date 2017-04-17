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Жителя посёлка Ванино осудят за экстремистские призывы во второй раз: РИА "Восток-Медиа"
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Жителя посёлка Ванино осудят за экстремистские призывы во второй раз

Жителя посёлка Ванино осудят за экстремистские призывы во второй раз
Наказание по первому уголовному делу не помогло мужчине встать на путь исправления
сегодня, 16:40
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Хабаровском крае под суд отправили жителя посёлка Ванино, которого обвиняют в экстремизме. На своих страницах в социальной сети он всячески унижал кавказцев и представителей народов Средней Азии, возбуждая вражду и ненависть по отношению к ним. Полгода назад обвиняемого уже наказывали за подобное преступление, но его это не исправило.

По версии следствия, 48-летний мужчина разместил в сети Интернет на своих страницах в популярной соцсети видеозапись, изображения и стихотворения. Материалы содержали признаки возбуждения вражды, ненависти, унижения к представителям народов Кавказа и Средней Азии, а также побуждения к осуществлению экстремисткой деятельности. В октябре 2016 года житель посёлка Ванино уже представал перед судом за аналогичное преступление. Тогда его признали виновным и приговорили к штрафу в размере 130 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, новое уголовное дело уже передали в суд для рассмотрения по существу.

РИА «Восток-Медиа —Хабаровск» ранее писало о наказаниях, которые назначают жителям региона за подобные преступления. Так, в краевой столице представитель местного националистического движения проведёт ближайшие полтора года в колонии-поселении. Он хранил запрещённую литературу и организовывал массовые беспорядки, а в 2015 году разместил на своей странице в социальной сети экстремистские тексты. А житель Советской Гавани пока только ожидает суда по аналогичному уголовному делу.

 
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