Жителя посёлка Ванино осудят за экстремистские призывы во второй раз

В Хабаровском крае под суд отправили жителя посёлка Ванино, которого обвиняют в экстремизме. На своих страницах в социальной сети он всячески унижал кавказцев и представителей народов Средней Азии, возбуждая вражду и ненависть по отношению к ним. Полгода назад обвиняемого уже наказывали за подобное преступление, но его это не исправило.

По версии следствия, 48-летний мужчина разместил в сети Интернет на своих страницах в популярной соцсети видеозапись, изображения и стихотворения. Материалы содержали признаки возбуждения вражды, ненависти, унижения к представителям народов Кавказа и Средней Азии, а также побуждения к осуществлению экстремисткой деятельности. В октябре 2016 года житель посёлка Ванино уже представал перед судом за аналогичное преступление. Тогда его признали виновным и приговорили к штрафу в размере 130 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, новое уголовное дело уже передали в суд для рассмотрения по существу.

РИА «Восток-Медиа —Хабаровск» ранее писало о наказаниях, которые назначают жителям региона за подобные преступления. Так, в краевой столице представитель местного националистического движения проведёт ближайшие полтора года в колонии-поселении. Он хранил запрещённую литературу и организовывал массовые беспорядки, а в 2015 году разместил на своей странице в социальной сети экстремистские тексты. А житель Советской Гавани пока только ожидает суда по аналогичному уголовному делу.