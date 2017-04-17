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Картина дня в Хабаровском крае: пасхальный пилон и Благодатный огонь

Картина дня в Хабаровском крае: пасхальный пилон и Благодатный огонь
Самые значимые события понедельника — в обзоре РИА "Восток-Медиа"
сегодня, 18:20
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа", wnature.net

Прошедший в минувшее воскресенье чемпионат по спорту и танцу на пилоне в этот раз обошёлся без скандала. В 2017 году несовершеннолетние участницы сразились в шоу-клубе DOBERMAN аж в 10 утра. Самой младшей из них исполнилось семь лет, самой старшей — 14. Главное — обошлось без публичной критики и сравнений с эротикой. Тем более, что сами хабаровчане в опросе, посвящённом участию детей в этом состязании, в большинстве своём заявили, что они не против такого вида спорта, так как не видят в акробатических трюках и силовых элементах никакого некультурного подтекста.

Нутрия — это не только ценный мех, но и необычный обитатель городской среды. Неравнодушные хабаровчане спасли зверька от охранников торгового центра, которые пинали животное, приняв его за крысу. Зоосад на «Заимке» принял нового постояльца — зверёк теперь в безопасности. А вот другие жители города не так бережно относятся к представителям фауны — в воскресенье женщина обнаружила на помойке медвежьи лапы. О найденных дериватах она рассказала в социальных сетях, и это стало поводом для проверки, которую организовали полицейские.

В краевом центре на линии выпустили дополнительные трамвайные «единички». Рейсы добавили для тех, кто пользуется этим электротранспортом раньше или позже обычного. По будням вагоны на маршруте № 1 теперь начинают ходить в 5:15 утра, а последний отправляется в 22:49. Что касается автобусов, то теперь жителям города, которые пользуются ими, доступен ещё один автоинформатор. Электронная «подсказка» появилась на остановке «Торговый центр» в Индустриальном районе Хабаровска. Ещё два в ближайшее время оборудуют на перекрёстках улиц Шеронова — Муравьёва-Амурского и Ленина — Шеронова.

Дышите глубже, хабаровчане, воздух чист. По крайней мере, за минувшие выходные специалисты Дальневосточного УГМС не зафиксировали превышение концентрации загрязняющих веществ. Однако в пятницу жители краевой столицы слали небеспочвенные жалобы — сероводорода в атмосфере было в 2,5 раза больше нормы. Кстати, источник вони так до сих пор не найден. А пока кто-то гадит в Хабаровске, загрязняя окружающую среду вредными газами, журналисты наводят чистоту на улицах города. В рамках медиасубботника они приведут в порядок территорию возле универсального краевого спортивного комплекса стадиона имени Ленина. Представители СМИ не только проведут генеральную уборку, но и высадят деревья в парковой зоне хабаровской набережной.

На старт! Сегодня игроки «СКА-Хабаровска» принимают на своём поле «Зенит-2». Дублёры любимцев Михаила Боярского пока находятся на 14-м месте в турнирной таблице первенства ФНЛ. У «армейцев» положение лучше — они по-прежнему находятся на третьей строчке, однако результата давно не добивались, обходясь в основном ничьими. А пока футболисты сражаются за очки, пилоты РДС готовятся к первому этапу соревнований нового сезона. За победу будут сражаться больше двух десятков пилотов, в том числе две представительницы прекрасного пола. Зато хоккеистам «Амура» можно расслабиться. Они давно завершили сезон, но официально закрыли его только 16 апреля. Сделали это на «Матче Поколений», на котором не обошлось без сюрпризов: буллита в исполнении летчика-испытателя, забега болельщиков и «Грибов».

Пасха прошла, но праздник продолжается. Хабаровчане встретили Благодатный огонь. Частицу святыни доставили обычным рейсом из Москвы. Теперь любой желающий может в любое время прийти в храм и зажечь свечу или лампадку. Гореть Святой Свет будет всю неделю, также его частицу сохранят в двух неугасимых лампадах. 

 
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