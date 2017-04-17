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Сероводород мешал хабаровчанам дышать полной грудью: РИА "Восток-Медиа"
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Сероводород мешал хабаровчанам дышать полной грудью

Сероводород мешал хабаровчанам дышать полной грудью
Но превышение норм зафиксировали лишь единожды — в пятницу
сегодня, 15:15
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В краевой столице специалисты по мониторингу окружающей среды за минувшие выходные не обнаружили превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе. А вот в пятницу жалобы хабаровчан, по словам экспертов, были не беспочвенными — сероводород в атмосфере обнаружили в большей концентрации, чем обычно. 

К понедельнику, 17 апреля, жители краевой столицы смогли вдохнуть свежий воздух — по крайней мере, так заявляют специалисты Дальневосточного УГМС. Утром в пятницу действительно наблюдались незначительные превышения КПД сероводорода, однако показатели не выходили за критические пределы.

«Из определяемых нами 20-ти показателей, с 14 апреля на 13 часов дня по 17 апреля на 7 часов утра, максимально разовые концентрации не превысили допустимые нормы. Если говорить об интенсивности запахов, то наиболее сильный запах по числу обращений граждан всё-таки отмечался в ночь на 14 апреля и держался где-то до 8 часов утра. Тогда мы обнаружили превышение предельно допустимых норм по сероводороду — в 2,5 раза, но высокого уровня загрязнения данной примесью не достигнуто. Если говорить о пробах, которые мы взяли 14 апреля после 13 часов дня и вплоть до 17 апреля — концентрация находится в пределах допустимых норм. Так как в пятницу днём усилилась скорость ветра, запах разносился, и поэтому в разных точках города люди по-разному ощущали запах, а где-то и вовсе не ощущали. Мы контроль качества ведём на наших стационарных пунктах наблюдения, которые расположены в черте города. Поэтому мы технически не можем провести анализ воздуха во всех районах города, а вот по нашим точкам наблюдения концентрация не превышала допустимых норм», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник центра по мониторингу загрязнения окружающей среды Дальневосточного УГМС Татьяна Гусева.

Как сообщало агентство, задыхаясь от удушливого химического запаха, хабаровчане активизировали все службы города, которые могли бы отвечать за экологическую обстановку. В диспетчерские «01» и «04» поступило огромное количество звонков с жалобами на вонь в Центральном, Кировском и Железнодорожных районах города. Вячеслав Шпорт поручил усилить контроль за качеством воздуха. Также в пятницу АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» оперативно опубликовал на своем сайте информацию о своей непричастности к ароматам в Хабаровске. На территории газонаполнительной станции специалистам поручили вести систематический мониторинг содержания пропан-бутана в воздухе, показатель которого в пятницу вечером находился в пределах допустимой нормы. 

Редакция направила руководству АО «ННК-Хабаровский НПЗ» письменный запрос на информацию — сообщить устно о своей причастности к неприятному запаху на предприятии отказались.

 
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