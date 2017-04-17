Пожарные помогли хабаровчанину попасть в квартиру его тёщи

В дальневосточной столице пожарные проникли в квартиру жилого дома, куда не мог попасть горожанин. Житель Хабаровска пришёл к своей тёще и, когда та не открыла входную дверь, забеспокоился и вызвал спасателей.





«В квартиру не мог попасть, ключ там был вставлен. Это зять её (позвонил — прим. ред.)», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сотрудник пожарной части № 1, пожелавший остаться неизвестным.









Происшествие случилось в доме на улице Карла Маркса, 45. Вызов поступил в пожарную часть № 1, которая находится в этом же здании. Её сотрудники отправились на помощь: они пригнали автолестницу и поднялись к нужному окну, которое пришлось сломать, чтобы проникнуть в жилое помещение. Как сообщили огнеборцы корреспонденту агентства, они обнаружили тело пожилой женщины без признаков жизни.





«Сотрудники пожарной части вызвали полицию и медиков, чтобы те выяснили и установили все обстоятельства и причины произошедшего», — объяснила сотрудник пресс-службы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.