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В Хабаровске вертолёты армейской авиации прикрыли десантников

В Хабаровске вертолёты армейской авиации прикрыли десантников
Экипажи разведали обстановку и оказали поддержку с воздуха
сегодня, 13:10
Общество | Хабаровский край
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Фото: avia.pro

В дальневосточной столице экипажи вертолётов отработали разведку, прикрытие и поддержку с воздуха десантников. В учении армейской авиации Восточного военного округа задействовали такие суда, как «Аллигатор» (Ка-52) и «Терминатор» (Ми-8 АМТШ). Полёты проводились и в дневное, и в ночное время суток.

«Экипажи Ка-52 совершили одиночные и групповые полёты с отработкой действий по разведке и прикрытию стратегических объектов. Также отработали боевое сопровождение и огневую поддержку вертолётов Ми-8 АМТШ, выполняющих условное десантирование личного состава», — сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе ВВО.

Экипажи «Аллигаторов» в составе авиазвена продемонстрировали элементы сложного пилотажа. Лётчики также провели воздушные бои на малых высотах. Под конец учений они выполнили практические стрельбы, отработав нанесение ударов неуправляемыми авиационными ракетами. Военные ударили по малоразмерным наземным мишеням, которые имитировали огневые точки условного противника.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало об учениях десантников с поддержкой с воздуха. Так, в феврале, чтобы нарушить планы «врага», они «подорвали» мост, спустившись с вертолётов Ми-8 АМТШ. На земле военных сопровождали беспилотные летательные аппараты.

 
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