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Электронные "подсказки" появились в Южном микрорайоне Хабаровска: РИА "Восток-Медиа"
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Электронные "подсказки" появились в Южном микрорайоне Хабаровска

Электронные "подсказки" появились в Южном микрорайоне Хабаровска
Автоинформатор установили на остановке "Торговый центр"
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" / Ксения Мурзина

Очередное электронное табло появилось в краевой столице. На этот раз его установили в Южном микрорайоне на остановке «Торговый центр». Это один из самых востребованных пунктов маршрута общественного транспорта. Ещё два автоинформатора, которые показывают время прибытия автобусов, в ближайшее время оборудуют на перекрёстке улиц Шеронова и Муравьёва-Амурского, а также на перекрёстке Ленина — Шеронова.

«Это востребованные остановки. Ещё девять информационных табло мы установим в этом году», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник управления транспорта администрации Хабаровска Сергей Суковатый.

Агентство писало, что первый автоинформатор в дальневосточной столице появился в ноябре 2016 года на остановке возле Педагогического института ТОГУ. Хабаровчане периодически жаловались на нестабильную работу электронного табло. После этого специалисты наладили оборудование. Недавно пассажиры вновь остались без «подсказок» — оказалось, что кто-то незаконно подключился к системе питания, из-за чего табло перестало работать.

В феврале этого года автоинформатор появился в Берёзовке. О его оборудовании жители посёлка попросили во время встречи с начальником управления транспорта. Всего в городе установят 11 таких табло, в том числе на Железнодорожном вокзале, улице Большой и в направлении посёлка имени Горького.

 
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