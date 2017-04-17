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Хабаровчанка возле мусорных баков во дворе дома нашла медвежьи лапы: РИА "Восток-Медиа"
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Хабаровчанка возле мусорных баков во дворе дома нашла медвежьи лапы

Хабаровчанка возле мусорных баков во дворе дома нашла медвежьи лапы
Информацией, опубликованной в Instagram, заинтересовались полицейские
час назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В минувшее воскресенье в паблике bigbro.khv в социальной сети Instagram появилась информация о том, что хабаровчанка около мусорных баков рядом с домом № 27 по улице Рокоссовского нашла медвежьи лапы. Несмотря на то, что в полицию женщина о своей находке не сообщила, правоохранители самостоятельно начали проверять достоверность публикации.

«Не знаю куда написать или обратиться. Сегодня возле мусорных контейнеров по улице Рокоссовского 27 найдена лапа по всей видимости еще маленького медвежонка. Размером чуть больше лодошки. Шерсть не порвана, видно что пилили или резали аккуратно. Может собаки с мусорки вытащили и бросили. Может новые живодеры. Не знаю как она там оказалась, но наводит на разные мысли», — сообщила nadi_sygail0 (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены без изменений — прим. ред.).

Судя по фотографии, которую автор прикрепила к своему посту, части лап принадлежат гималайскому медведю, а сообщение женщины о том, что их размер не больше ладони, указывает на то, что это конечности детёныша. Пользователи отчаянно просили автора публикации обратиться в полицию — многие знают, что лапы медведя очень ценятся на чёрном рынке, а торговля дериватами запрещена законом.

«Надо было полицию вызвать. Медвежьи лапы - это статья», — сообщила olyazeemly.

«Лапы пилят не из за дикости, их раньше принимали, сейчас запрет на это, и что судить если не знает никто что там произошло, может вообще случайно кто сбил машиной», — рассказал pavel.volobuev.96.

«Твою ж мать...жесть, что тут за люди живут в этом городе диком», — возмущён vvorobushek.

«Вызывайте полицию,они обязаны приехать и все зафиксировать! Может можно ещё в службу по охране животного мира! Люди хуже зверей стали!!!», — заявил mv712979.

Правоохранительные органы обнаружили данное сообщение и инициировали проверку, правда только спустя сутки — не факт, что оперативники найдут искомые объекты.

«В ходе мониторинга Интернета специалисты по связям с общественностью городского управления МВД обнаружили публикацию, в которой девушка сообщает о найденных лапах медведя. Мы оперативно передали информацию в дежурную часть отдела полиции № 2 города Хабаровска, адрес находки территориально относится к нему. Информацию официально зарегистрировали. Сейчас ещё идёт проверка — результатов пока нет», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сотрудник пресс-службы городского УМВД Юлия Прокофьева.

 
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