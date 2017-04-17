Хабаровчане будут летать по региону по льготным тарифам

В дальневосточной столице началась реализация льготных билетов на внутрирегиональные маршруты. Продажу сегодня, 17 апреля, открывают «Хабаровские авиалинии». В этом году программа на краевых направлениях стартовала на месяц раньше обычного.

Купить билет по сниженной цене можно по 12 маршрутам: из Хабаровска в Охотск, Нелькан, Аян, Чумикан, Николаевск-на-Амуре, Херпучи, Советскую Гавань. Например, стоимость перелёта для льготника из дальневосточной столицы в Охотск составит 6 325 рублей, в Николаевск-на-Амуре — 4 679 рублей в одну сторону.

Воспользоваться скидкой в 50 процентов могут граждане России в возрасте до 23 лет, пенсионеры, инвалиды первой группы и сопровождающие их лица, а также один сопровождающий ребёнка-инвалида. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, рейсы авиакомпания будет выполнять с 1 мая по 30 сентября 2017 года.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в январе этого года открылось регулярное авиасообщение между дальневосточной столицей и Нельканом. Этот населённый пункт добавили в маршрут Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Аян. Всего в этом году в региональном бюджете в рамках программы развития транспортной системы на финансирование внутрикраевых авиаперелётов запланировано около 345 миллионов рублей.

Кроме того, Вячеслав Шпорт предложил субсидировать из федерального бюджета авиаперевозки внутри региона. По его словам, Хабаровск и Охотск, к примеру, разделяют почти две тысячи километров, полёт туда занимает около трёх часов. Если такие рейсы будут оплачиваться из бюджета страны или на условиях софинансирования с краем, это позволит существенно снизить цену билета и увеличить пассажиропоток.