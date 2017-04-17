Возле торгового центра житель Хабаровска поймал нутрию

В дальневосточной столице местные жители обнаружили возле торгового центра нутрию. Охранники пытались запинать животное, приняв его за крысу, но неравнодушные хабаровчане поймали гостя и отвезли в зоосад.

«Мы вышли из магазина в «Южном парке» и увидели, что она бежит вдоль магазина, на улице. Подошли ближе. Я смотрю, что на крысу не похожа. Охранники начали её пинать — приняли, наверное, за крысу. Нам жалко стало, мы её поймали и позвонили в службу 112, нам дали номер зоозащитников. Я взял в магазине коробку, пока ходил за ней, нутрия уже убежала на парковку. Пришлось ловить её во второй раз», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» житель краевого центра Алексей Ломатин.

Животное горожане отвезли в зоосад в туристическом комплексе «Заимка». Сотрудники приняли нутрию и оставили её у себя. На вопрос, как она могла оказаться на территории торгового центра, однозначных ответов нет. В Хабаровском крае этот грызун не водится.

«Она агрессивная такая была. Когда на неё охранники пошли, пытались её запинать, она им отпор давала, вставала на задние лапы», — дополнил Алексей Ломатин.

У зоозащитников есть предположение, что зверьков разводят в регионе в промышленных целях — например, для добычи меха. Есть также вариант, что нутрия была чьим-то домашним питомцем.

Ранее агентство сообщало о подобных инцидентах в общественных местах города. Так, Хабаровск прогремел на весь мир благодаря медведю, который вломился в торговый центр «Подсолнух» в микрорайоне Флегонтова в октябре прошлого года. К сожалению, косолапого пришлось застрелить. Иначе поступили с обнаруженной в городском аэропорту лисой: она не проявляла агрессии и спокойно реагировала на людей. На прошлой неделе в соцсетях появилось видео с разгуливающим по торговому центру тигром. Ролик оказался пиар-акцией приезжего цирка.