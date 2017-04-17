Комсомольский проектный институт задолжал работникам 2,3 миллиона

Восстановить права сотрудников удалось лишь тогда, когда к проблеме подключился прокурор

В Комсомольске-на-Амуре после вмешательства прокурора местное предприятие перечислило зарплату своим сотрудникам. Без денег с ноября 2016 года по февраль 2017 остались 39 человек. Всего руководство проектного института «Комсомольскгорпроект» задолжало своим работникам больше 2,3 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, сотрудники надзорного органа обнаружили нарушение и внесли директору представление. Акт реагирования рассмотрели, и требования выполнили в полном объёме. Руководителя «Комсомольскгорпроекта» привлекли также к административной ответственности — в виде предупреждения и штрафа в размере 50 тысяч рублей. Денежное наказание назначили из-за того, что за предприятием подобное нарушение наблюдалось не в первый раз.

Кроме того, благодаря вмешательству прокурора деньги выплатили сотрудникам Хабаровского государственного института искусств и культуры — там задолженность превышала 260 тысяч рублей. Также больше 3,5 миллиона рублей получили работники МУП «Нанайский теплоэнергетический комплекс» и 959 тысяч — МУП «Осиновореченское».

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее сообщало о невыплате ежемесячного вознаграждения на краевых предприятиях. Так, в Верхнебуреинском районе Хабаровского края следователи проверяют информацию о том, что в Чегдомыне строителям не платят деньги. А на проблемном предприятии «Дальспецстрой» руководителей заставляют возвращать зарплату своим сотрудникам прокуроры и судебные приставы.