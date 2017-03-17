Картина дня в Хабаровском крае: спящие котики, автобусы и пожар

Говоря о наиболее заметных новостях сегодняшнего дня, не стоит забывать о том, что до 11:00 редакция агентства бессовестно клевала носом. А всё потому, что сегодня международное сообщество по инициативе ООН отмечает Всемирный день сна. Поэтому мы выпустили на ленту отряд дремлющих котиков и пропустили кражу бытовой химии в Амурске, проект перегрузки сжиженного газа в Советской Гавани, гору коммунальных проблем в комсомольском микрорайоне Таёжный, предстоящий финал юношеского первенства России по хоккею с шайбой, а также халатность военной медицинской комиссии в Солнечном районе.





Новая глава в истории с нефтяным пятном: Росприроднадзор по Дальнему Востоку после раздумий «выдал» административное дело. На кого, неизвестно, но одновременно с этим решением руководство АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» организовало работы по локализации и ликвидации загрязнения.





Долгожданный автобусный маршрут № 70 в Хабаровске заработает уже с 20 марта. В смену выйдут две машины. Кроме этого. стало известно о повышении цен на проезд в маршруте № 56 — теперь билет стоит 23 рубля вместо привычных 22.





О дорогах и гектарах: мэр дальневосточной столицы заявил, что теперь проезжую часть в городе будут ремонтировать «через ТОСЭРы». Переводим: часть федеральных денег, которые поступают на развитие территорий опережающего развития, из бюджета Хабаровского края пойдут прямиком на реконструкцию улиц. А проект «Дальневосточный гектар» в регионе «похудел» сразу на четыре тысячи земельных наделов. Их отдадут под инфраструктуру площадок, где будет действовать режим свободного порта.





Наш редактор встал сегодня ни свет ни заря, чтобы отправиться вместе с сотрудниками МЧС тушить пожар. Возгорание было учебным, как и предшествующая ему тревога, а вот пламя, специальные защитные костюмы и даже спасательный поезд — настоящими. Красочный репортаж — в нашем фотоблоге.





В заключение — о поиске справедливости. Обитатели Большого Уссурийского острова, входящего в городской округ Хабаровск, продолжают добиваться восстановления своих прав на жильё. Они пытаются дойти до высших инстанций. Одной жительнице это удалось: её жалобу приняли к рассмотрению в Европейском суде по правам человека. Чем это закончится, пока неизвестно: такие заявления могут рассматривать до двух лет.