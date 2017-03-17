Проблемы населения Большого Уссурийского рассмотрят в Европейском суде

Жители Большого Уссурийского острова, входящего в городской округ Хабаровск, продолжают добиваться восстановления своих прав на жильё. В поисках справедливости они пытаются дойти до высших инстанций. Одной жительнице это удалось: её жалобу приняли к рассмотрению в Европейском суде по правам человека.

«К сожалению, у остальных не получилось дойти. Жителям, которых после наводнения выселили из жилья и не предоставили нового, дали бесплатных юристов в МФЦ. Они сказали, что помогут, что всё разрешат. А когда дело доходило до Верховного суда, то у людей проходили все сроки, и они уже ничего не успевали поделать, — объяснила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» жительница посёлка Уссурийский Валерия Ханенко. — Но так получилось, что юрист, который достался мне — это мой знакомый. Мы три года вместе работали. Поэтому он не стал всё спускать, и моя жалоба пошла дальше».

По словам Валерии Ханенко, в ЕСПЧ могут рассматривать документы до двух лет. Поэтому жительница Большого Уссурийского приготовилась ждать и начала вести отсчёт времени.

«Хочется, чтобы другие люди, которые остались без жилья, всё-таки добились его. Чтобы у нас начали уважать право собственности людей. Можно ведь хотя бы письменно предупредить о сносе жилья, а нас ведь тогда не предупредили — просто выселили и всё», — рассказала Валерия Ханенко.

Агентство ранее сообщало, что после масштабного наводнения 2013 года островную территорию суд признал непригодной для жилья. Первые зимние пожары начались зимой 2015 года. Тогда огонь уничтожил многоквартирный дом и здание бывшего магазина. Ещё в то время местные обитатели заговорили о том, что поджогами их выживают из посёлка. Школьников на «большую землю» возили на автобусе нелегально. Позже неизвестные засыпали единственную дорогу к Хабаровску, которую обитатели острова сделали сами. В начале 2017 года люди рассказали, что среди зимы снова горят их дачи.

Не помогали и обращения в различные инстанции. Депутат городской Думы Сергей Кравчук посоветовал жителям острова, которых осталось всего 12 человек, жаловаться в Москву с просьбой вернуть почтальона, и в краевой Минздрав — с мольбами о возвращении медработника.

Между тем, администрация Хабаровского муниципального района включила в бюджет 2017 года расходы на проектирование уже фактически существующей трассы к бывшему укрепрайону. По их оценкам, превращение четырёх километров грунтовки в нормальную дорогу обойдётся в сумму не меньше 50 миллионов рублей. В районном бюджете таких денег нет, поэтому администрация надеется на помощь правительства края. Но автобус жителям всё-таки вернули.