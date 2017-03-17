В Хабаровском крае четыре тысячи "гектаров" отдадут на мосты и дороги

В Хабаровском крае часть земель, которые планировали выдать населению в рамках закона о «дальневосточном гектаре», выделят под строительство мостового перехода. Такое решение приняли из-за распространения режима свободного порта. Под новые нужды отдадут около четырёх тысяч гектаров.

«Речь идёт о землях Ванинского, Советско-Гаванского и Бикинского районов. Всего к закрытым ранее для получателей «дальневосточного гектара» территориям в крае прибавится ещё 3,93 тысячи гектаров», — сообщил корреспонденту «Интерфакса» начальник отдела координации и реализации проекта краевого министерства земельно-имущественной политики Андрей Примак.

Сейчас на территории субъекта для получателей земли закрыто 42,37 миллиона гектаров. Новые изменения отразились в проекте закона Хабаровского края, который скоро рассмотрят в региональном парламенте. По словам Андрея Примака, земли в Ванинском районе изымаются под строительство дорог, складов, причалов и прочей инфраструктуры в границах, на которые распространяется режим свободного порта. В Советско-Гаванском районе участки освободят под те же нужды. В Бикинском районе исключат участки под строительство трансграничного моста через реку Уссури у села Покровка.

Кроме того, из земель, которые можно было брать в пользование, убрали территории Минобороны России, а также участки, на которые оформлены лицензии на недропользование.

«Минобороны и Роснедра обозначили свои территории, чего не было сделано вовремя, согласно требованиям закона о гектаре», — объяснил Андрей Примак.

За это время чужие, как оказалось, территории выдали примерно по 33 заявкам, поскольку в Федеральной информационной системе «На Дальний Восток» актуальных сведений не было. Теперь эти вопросы можно решить только через суд.

Портал проекта не всегда показывает актуальную информацию о статусе того или иного земельного участка. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в пользование чуть не отдали территорию, на которой находятся камни с петроглифами около нанайского села Сикачи-Алян. Чиновники тогда отказали в выдаче земли, аргументировав это тем, что надел попал в реестр из-за сбоя, потому и стал доступен для оформления в рамках закона. Также к «гектарам» попал остров Хоккайдо в Японии. Однако система не позволяла взять надел на его территории, сообщая, что эти участки не предоставляются в соответствии с федеральным законом.