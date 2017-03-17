Связь любимой с пенсионером и ревность привели ванинца за решётку

К лишению свободы на 9,5 года в колонии строгого режима приговорил суд 45-летнего жителя посёлка Ванино. Мужчина убил пенсионера в порыве гнева, застав с ним свою сожительницу во время полового акта.

События развивались летом 2016 года. В августе будущий фигурант уголовного дела решил навестить пожилого знакомого — мужчины были знакомы. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник пришёл к своему товарищу, но тот не открыл дверь. Нетрезвого ванинца посетила мысль, что нужно любым способом попасть в квартиру к пенсионеру. Сломав дверной замок, мужчина проник в дом, где застал неожиданную картину — факт интимной близости между его 37-летней возлюбленной и престарелым приятелем.

В пылу ярости фигурант избил пенсионера, но изменщицу не тронул. После выплеска эмоций мужчина ушёл. Женщина вызвала скорую помощь для пострадавшего, но пациент через несколько дней скончался в стенах больницы. Оперативники задержали 45-летнего драчуна по подозрению в нанесении побоев, повлекших смерть старика. В ходе следственных мероприятий задержанный признал свою вину.

«Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 45−летнему мужчине, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй Уголовного кодекса «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю.

Осуждённый ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления. По приговору суда мужчина отбывал наказание за изнасилование. Из мест лишения свободы он освободился в феврале 2016 года.