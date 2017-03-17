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Подросток, который обезглавил приятеля в Комсомольске, ждёт суда: РИА "Восток-Медиа"
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Подросток, который обезглавил приятеля в Комсомольске, ждёт суда

Подросток, который обезглавил приятеля в Комсомольске, ждёт суда
Городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу
29 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Прокуратура Комсомльска-на-Амуре утвердила обвинительное заключение в отношении 16-летнего подростка, который осенью прошлого года сначала убил своего сверстника, а после обезглавил тело. Новость о совершённом преступлении потрясла регион: люди не верили, что зверское деяние мог совершить несовершеннолетний юноша.

Утром 28 октября 2016 года в парке прохожие обнаружили обезглавленное тело мужчины, как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск». Сотрудники регионального управления Следкома возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Для поисков орудия преступления и головы жертвы полиции пришлось закрыть для пешеходов территорию парка. Как позже выяснилось, 19-летний погибший был жителем Комсомольска и обучался в авиационном техникуме — его опознали родственники и близкие по татуировкам и одежде.  

Подозреваемого в совершении преступления задержали в этот же день — им оказался 16-летний подросток. Позже он дал признательные показания и озвучил мотивы, по которым совершил убийство. Молодой человек пошёл на зверский поступок из-за девушки, которая ему нравилась, но уделяла больше внимания будущей жертве. Юноша решил избавиться от соперника и убил его, а голову отрезал кухонным ножом и сбросил её в реку Силинку.

«Следствие длилось более четырёх месяцев. Всё это время задержанный юноша содержался под стражей. 16 марта прокуратура решила, что собранных доказательств достаточно, чтобы утвердить обвинительное заключение и направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» прокурор Комсомольск-на-Амуре Борис Кононенко.
 
Действия юного комсомольчанина квалифицировали по статье «Убийство», без отягчающих обстоятельств. Однако эта статья не единственная в обвинительном заключении — молодой человек будет отвечать перед судом и по статье «Надругательство над телом умершего». Санкция этой статьи не предусматривает лишения свободы — только финансовое наказание или трудотерапия. Как объяснил прокурор, у родственников погибшего есть право заявить гражданские требования в части возмещения морального вреда и материальных затрат. Их можно предъявить на любой стадии уголовного процесса, вплоть до момента удаления судьи в совещательную комнату.

 
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