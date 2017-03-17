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У хабаровчан есть оправдание, чтобы подремать на рабочем месте

У хабаровчан есть оправдание, чтобы подремать на рабочем месте
Сегодня празднуют Всемирный день сна
сегодня, 08:40
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Жители дальневосточной столицы в пятницу могут лечь спать чуть раньше, позволить себе небольшую сиесту в рабочее время, или вовсе проснуться, когда угодно (конечно, в пределах дозволенного). Международное сообщество сегодня, 17 марта, отмечает Всемирный день сна.


 

Впервые этот праздник состоялся 14 марта 2008 года, и с тех пор проводится ежегодно, в пятницу второй полной недели марта. Эта инициатива — часть проекта Всемирной организации здравоохранения по проблемам сна и здоровья. Каждый год мероприятия Дня посвящены определённой теме. Во Всемирный день сна активизируют социальную рекламу, устраивают конференции и симпозиумы, посвящённые повышению осведомлённости о важности отдыха, проблемам сна и влиянию расстройств, связанных с его нарушением, на здоровье человека и общество в целом.
 


 

В среднем, каждый человек проводит во сне треть своей жизни. В это время у людей наблюдается минимальный уровень мозговой активности и пониженные реакции. Доказано, что длительные периоды «недосыпа» негативно сказываются на качестве жизни: пропадает чувство юмора, появляется раздражительность, замкнутость, зацикленность на одних и тех же проблемах.


 

Для того чтобы высыпаться, достаточно следовать нескольким простым правилам. Старайтесь не накапливать периоды «недосыпа». Не стоит принимать перед сном алкоголь и кофеиносодержащие продукты — они негативно влияют на нервную систему. Известно, что спать много — не менее вредно, чем недосыпать. По мнению ученых, идеальная продолжительность сна взрослого человека составляет 7-8 часов в сутки. Некоторые специалисты считают, что женщинам требуется дополнительный час сна, потому что они более эмоциональны. Детям для нормальной работы организма необходимо спать не меньше 10 часов в сутки. Полноценный сон может снизить у них проявления синдрома дефицита внимания и гиперактивности и улучшить поведение.


 

Редакция РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сегодня по-своему празднует Всемирный день сна. Мы выпускаем на ленту отряд спящих котиков. Пусть они убаюкивают и вас, и нас.

 
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