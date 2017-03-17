Последний рабочий день этой недели в Хабаровске будет солнечным

Синоптики не прогнозируют осадков и существенной облачности

В дальневосточной столице сегодня, 17 марта, преимущественно ясная погода. Незначительная облачность в течение дня не скроет солнца. По прогнозам Дальневосточного УГМС, осадков сегодня также не ожидается.









Температура воздуха утром составит -11...-9 градусов по Цельсию. В послеобеденные часы потеплеет до +1...+3 градусов.









В Хабаровске сегодня дует западный ветер. Воздушные массы движутся со скоростью 2-7 метров в секунду.