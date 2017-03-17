Последний рабочий день этой недели в Хабаровске будет солнечным

В дальневосточной столице сегодня, 17 марта, преимущественно ясная погода. Незначительная облачность в течение дня не скроет солнца. По прогнозам Дальневосточного УГМС, осадков сегодня также не ожидается.
Температура воздуха утром составит -11...-9 градусов по Цельсию. В послеобеденные часы потеплеет до +1...+3 градусов.
В Хабаровске сегодня дует западный ветер. Воздушные массы движутся со скоростью 2-7 метров в секунду.
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"! +7 902 554 54 54
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.