Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Зоосад "Приамурский" учит детей здоровому образу жизни через журнал: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня пятница, 17 марта 2017 года, 19:00
Проблемы населения Большого Уссурийского рассмотрят в Европейском суде
Проблемы населения Большого Уссурийского рассмотрят в Европейском суде
Выходные во Владивостоке: выставка кошек, "Примринг" и святой Патрик
Выходные во Владивостоке: выставка кошек, "Примринг" и святой Патрик
Среда обитания: Хабаровский край готовится к сезону лесных пожаров
Среда обитания: Хабаровский край готовится к сезону лесных пожаров
Автомобилисты Владивостока простоят в пробках благодаря митингу
Автомобилисты Владивостока простоят в пробках благодаря митингу
В Хабаровском крае четыре тысячи "гектаров" отдадут на мосты и дороги
В Хабаровском крае четыре тысячи "гектаров" отдадут на мосты и дороги
Регионы:


Популярное
сегодня, 09:30
Приморцы будут летать во Вьетнам со стюардессами в бикини
вчера, 20:17
Многодетная мать погибла на просёлочной дороге в Приморье
сегодня, 08:41
Бывшего строителя Приморского океанариума Шишова освободят досрочно
сегодня, 13:15
Харзе Иванычу в Приморском сафари-парке ампутировали лапу
сегодня, 00:53
Компания ЛУКОЙЛ отсудила у Сбербанка более 500 млн рублей
сегодня, 10:40
Авария с грузовиком серьёзно осложнила движение в центре Владивостока
вчера, 21:11
Приморский океанариум пытается восстановить свою репутацию в суде
сегодня, 10:25
Ночью во Владивостоке неизвестные сожгли иномарку
сегодня, 07:41
Владивостокские энергетики оставят без света Чуркин и Эгершельд
вчера, 23:00
Ещё один проблемный жилмассив Хабаровска попал в поле зрения ОНФ

Обсуждаемое
сегодня, 08:41
7

Бывшего строителя Приморского океанариума Шишова освободят досрочно
сегодня, 09:30
6

Приморцы будут летать во Вьетнам со стюардессами в бикини
вчера, 20:17
3

Многодетная мать погибла на просёлочной дороге в Приморье
вчера, 23:00
3

Ещё один проблемный жилмассив Хабаровска попал в поле зрения ОНФ
сегодня, 00:53
2

Компания ЛУКОЙЛ отсудила у Сбербанка более 500 млн рублей
сегодня, 12:35
2

В Хабаровске автобусы выйдут на маршрут № 70 с 20 марта
сегодня, 13:45
2

У Владивостока нет денег на дружбу с Крымом
сегодня, 00:48
1

Минтруд РФ подготовил календарь праздников на 2018 год
сегодня, 14:14
1

Дума Владивостока вплотную взялась за благоустройство дворов
сегодня, 16:41
1

Автомобилисты Владивостока простоят в пробках благодаря митингу
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Игорь Пушкарёв: нам с братом скрывать нечего 15.03.2017
Игорь Пушкарёв: нам с братом скрывать нечего
Жители Приморья и Хабаровского края не совсем погрязли в кредитах 15.03.2017
Жители Приморья и Хабаровского края не совсем погрязли в кредитах
Политолог Минченко научит региональные элиты оставаться в обойме 14.03.2017
Политолог Минченко научит региональные элиты оставаться в обойме


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 234



Система Orphus

Зоосад "Приамурский" учит детей здоровому образу жизни через журнал

Зоосад "Приамурский" учит детей здоровому образу жизни через журнал
Издание дарят школьникам на семинарах о природе и экологии
сегодня, 14:35
Культура | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 3

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Зоосад «Приамурский» имени Сысоева ежегодно пробует новые методы работы с детьми. Кроме научной деятельности, организация занимается культурным просвещением. В числе недавних результатов — изданные печатные труды: книга «Прогулки по зоосаду» и журнал «Золотой Ригмёнок». Это плоды совместной работы сотрудников зоосада и врачей, учёных, психологов, зоотехников, ветеринаров, спортсменов, педагогов.

Практически с момента основания, резерват с «благословения» Всеволода Сысоева работает с трудными подростками и детьми с ограниченными возможностями здоровья. Таким образом, в Хабаровске появилась зоотерапия — одно из успешных направлений реабилитации. Каждый год научные сотрудники совершенствуют программу взаимодействия детей и животных. Сегодня они могут похвастать рядом достижений: подростки с девиантным поведением встают на путь исправления, а замкнутые в себе инвалиды социализируются.

 

«Мы ездим по разным детским организациям и проводим презентации журнала для семейного чтения «Золотой Ригмёнок». Это совместное произведение зоосада «Приамурский» и Хабаровской краевой общественной организации «Здоровье и семья». Это не просто презентация издания — это мероприятие с элементами зоотерапии. Журнал стал своего рода итогом нашей работы по зоотерапии, которая проводится с момента основания самого зоосада. Сначала мы работали с детьми социального риска, теперь мы уделяем внимание детям, которые имеют проблемы со здоровьем. Среди них есть слабовидящие, есть ребята с психическими отклонениями, есть дети с расстройствами аутистического спектра. Здоровую молодёжь тоже привлекаем, чтобы они потом могли сами проводить занятия, доводить до своих ровесников информацию о здоровом образе жизни и о любви к природе», — объяснила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» научный сотрудник зоосада «Приамурский» имени Сысоева Алина Таенкова.

Один из идейных вдохновителей детского журнала «Золотой Ригмёнок» — общественная организация «Здоровье и семья». По задумке авторов, издание должно мотивировать молодёжь к ведению здорового образа жизни, а также — учить бережному отношению к природе. Печатное издание не предназначено для коммерческих целей и распространяется бесплатно, но только на различных мероприятиях, организованных зоосадом. Первый выпуск журнала увидел свет в декабре 2016 года тиражом в тысячу экземпляров. В планах зоосада — издавать новые выпуски один раз в четыре месяца.

Первыми «Золотой Ригмёнок» увидели пятиклассники кадетской школы № 1 имени Ушакова. В детской библиотеке № 1 им рассказали о здоровом образе жизни, о любви к природе и её сохранении в игровой форме, а также подарили журналы.


 

 
 
 
Научный сотрудник зоосада Алина Таенкова познакомилась с ребятами и узнала, у кого из них есть домашние питомцы. После этого ребята перечислили животных, которых человек приручал столетиями.

 
 

В программе мероприятия были и познавательные конкурсы. Победителей наградили сладкими подарками. Чтобы дети не устали сидеть, для них в развлекательной форме провели разминку.


 

Работники библиотеки утроили для юных гостей сюрприз — они пригласили детскую театральную студию, которая показала небольшой отрывок из своего спектакля о зверях и птицах. По легенде, животным плохо жилось в лесу из-за небрежного отношения человека к природе.

 

 
 
 

Алина Таенкова раздала ребятам в качестве подарка по два номера журнала «Золотой Ригмёнок» — декабрьский выпуск и новый, который вышел в начале марта. 


 
В дальнейшем сотрудники зоосада «Приамурский» имени Сысоева хотят организовать выезды детей в зоосад. По мнению специалистов, школьникам будет полезно познакомиться поближе с работой, которую ведут сотрудники учреждения. Ребятам предложат помочь в уходе за животными, изучении фауны Хабаровского края, а также приобщат их к здоровому образу жизни.
 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru