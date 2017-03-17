Зоосад "Приамурский" учит детей здоровому образу жизни через журнал

Зоосад «Приамурский» имени Сысоева ежегодно пробует новые методы работы с детьми. Кроме научной деятельности, организация занимается культурным просвещением. В числе недавних результатов — изданные печатные труды: книга «Прогулки по зоосаду» и журнал «Золотой Ригмёнок». Это плоды совместной работы сотрудников зоосада и врачей, учёных, психологов, зоотехников, ветеринаров, спортсменов, педагогов.

Практически с момента основания, резерват с «благословения» Всеволода Сысоева работает с трудными подростками и детьми с ограниченными возможностями здоровья. Таким образом, в Хабаровске появилась зоотерапия — одно из успешных направлений реабилитации. Каждый год научные сотрудники совершенствуют программу взаимодействия детей и животных. Сегодня они могут похвастать рядом достижений: подростки с девиантным поведением встают на путь исправления, а замкнутые в себе инвалиды социализируются.

«Мы ездим по разным детским организациям и проводим презентации журнала для семейного чтения «Золотой Ригмёнок». Это совместное произведение зоосада «Приамурский» и Хабаровской краевой общественной организации «Здоровье и семья». Это не просто презентация издания — это мероприятие с элементами зоотерапии. Журнал стал своего рода итогом нашей работы по зоотерапии, которая проводится с момента основания самого зоосада. Сначала мы работали с детьми социального риска, теперь мы уделяем внимание детям, которые имеют проблемы со здоровьем. Среди них есть слабовидящие, есть ребята с психическими отклонениями, есть дети с расстройствами аутистического спектра. Здоровую молодёжь тоже привлекаем, чтобы они потом могли сами проводить занятия, доводить до своих ровесников информацию о здоровом образе жизни и о любви к природе», — объяснила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» научный сотрудник зоосада «Приамурский» имени Сысоева Алина Таенкова. Один из идейных вдохновителей детского журнала «Золотой Ригмёнок» — общественная организация «Здоровье и семья». По задумке авторов, издание должно мотивировать молодёжь к ведению здорового образа жизни, а также — учить бережному отношению к природе. Печатное издание не предназначено для коммерческих целей и распространяется бесплатно, но только на различных мероприятиях, организованных зоосадом. Первый выпуск журнала увидел свет в декабре 2016 года тиражом в тысячу экземпляров. В планах зоосада — издавать новые выпуски один раз в четыре месяца. Первыми «Золотой Ригмёнок» увидели пятиклассники кадетской школы № 1 имени Ушакова. В детской библиотеке № 1 им рассказали о здоровом образе жизни, о любви к природе и её сохранении в игровой форме, а также подарили журналы.









Научный сотрудник зоосада Алина Таенкова познакомилась с ребятами и узнала, у кого из них есть домашние питомцы. После этого ребята перечислили животных, которых человек приручал столетиями.

В программе мероприятия были и познавательные конкурсы. Победителей наградили сладкими подарками. Чтобы дети не устали сидеть, для них в развлекательной форме провели разминку.





Работники библиотеки утроили для юных гостей сюрприз — они пригласили детскую театральную студию, которая показала небольшой отрывок из своего спектакля о зверях и птицах. По легенде, животным плохо жилось в лесу из-за небрежного отношения человека к природе.