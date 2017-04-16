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Летом в Советской Гавани всё-таки планируют открыть ФОК с бассейном: РИА "Восток-Медиа"
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Летом в Советской Гавани всё-таки планируют открыть ФОК с бассейном

Летом в Советской Гавани всё-таки планируют открыть ФОК с бассейном
К трёхлетнему простою почти достроенного здания привели бюрократические проволочки
вчера, 18:10
Общество | Хабаровский край
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Фото: Владимир Чернышов

Своевременной сдаче в эксплуатацию проблемного спортивного комплекса с бассейном в Советской Гавани помешали изменения в федеральных нормативных актах. Об этом активистам ОНФ рассказал директор «Строительно-коммерческой фирмы Рубин» Дмитрий Татарников во время их очередного визита в город.


 

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», завершить строительство спортивного объекта компания должна была в 2013-м. По крайней мере, информацию об этом в мае того года озвучивал губернатор Вячеслав Шпорт в ходе встречи с олимпийским чемпионом Александром Поповым.


 

Строительства объекта с полноценным бассейном жители Совгавани ждали более 20 лет. В 2012 году региональные власти объявили тендер на возведение комплекса. Деньги выделили из краевого, районного и городского бюджетов. Всего на реализацию проекта потратили 158 миллионов рублей. Однако ни в 13-м, ни годом позже спорткомплекс не открылся. Впрочем, это не помешало в конце 2014 года местным чиновникам в торжественной обстановке перерезать красную ленточку и подписать акты сдачи-приёмки так и не выполненных работ.


 

В марте этого года в ситуацию попытались вмешаться эксперты Общероссийского районного фронта. Они побывали в Советской Гавани, чтобы лучше познакомиться с обстановкой вокруг проблемного объекта.


 

«Первый раз по прибытии в ФОК мы были без застройщика, без представителя администрации. Тем не менее, мы смогли осмотреть объект, и были под впечатлением, что он уже четыре года стоит и не эксплуатируется. Нам удалось осмотреть не всё — мы не видели подвальных помещений. Были вопросы в связи с отсутствием плитки в чаше бассейна, оборудования, по состоянию потолков», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» эксперт Хабаровского регионального отделения ОНФ в сфере градостроительной политики и ЖКХ Игорь Ковалёв.


 

Во второй раз «экскурсию» по ФОКу для «фронтовиков» проводил и глава компании-застройщика, и глава Советско-Гаванского муниципального района Юрий Бухряков. Как выяснилось, все эти годы на запуск объекта не может «дать добро» Госстройнадзор — сотрудники его регионального управления ссылались на изменения в федеральном законодательстве в части норм пожарной безопасности.


 

«Ему до сих пор приходится требования Госстройнадзора — в частности, оборудовать дополнительные выходы, увеличить проёмы аварийной лестницы, а также провести озеленение территории. К 20 апреля застройщик обязался устранить оставшиеся недочёты и снова пригласить проверяющих. Он показал нам графий устранения недочётов и гарантировал, что к июню все жители Советской Гавани смогут уже плавать в новом бассейне», — добавил Игорь Ковалев.


 

В то же время простой физкультурно-оздоровительного комплекса обернулся уголовным делом против заместителя главы Советско-Гаванского района. Его обвиняют в превышении должностных полномочий: чиновник подписал акт выполненных работ и торжественно открыл недостроенный комплекс.

 
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