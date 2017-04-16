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В Хабаровске котёл для "губернаторской" ухи прошёл испытание огнём: РИА "Восток-Медиа"
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В Хабаровске котёл для "губернаторской" ухи прошёл испытание огнём

В Хабаровске котёл для "губернаторской" ухи прошёл испытание огнём
Организаторы замахнулись на два всероссийских рекорда
вчера, 16:20
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" / Илья Андреев

В Хабаровске повара провели первое тестовое испытание котла для приготовления ухи по особому рецепту от губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта. Это станет центральным событием июньского фестиваля «Наш выбор 27», посвящённого поддержке и продвижению местных производителей.


 

 

 

 

Впервые такое блюдо глава региона приготовил в прошлом году для участников и гостей Восточного экономического форума во Владивостоке. Теперь в крае хотят пойти на всероссийский рекорд — по количеству одновременно накормленных людей (устроители намерены угостить 12,5 тысячи человек — прим. ред.) и по объёму приготовленной ухи. Она будет готовиться в котле ёмкостью 2,5 тысячи литров. «Помогать» ему будут восемь полевых кухонь объёмом по 150 литров, в которых будет вариться уха по тому же рецепту.

 

 

 

«В чистом виде нам надо приготовить 3,2 литров ухи. Туда идёт 600 килограммов разной рыбы. На бульон пойдут касатки, сазаны, караси, головы рыб. После этого на котёл потребуется 300 килограммов сазана, 300 килограммов тайменя и 300 килограммов ленка — чистое филе, нарезанное кусочками. Картошки мы возьмём небольшое количество — исключительно для вкуса, килограммов 80 на весь котёл», — поделился бренд-шеф сети ресторанов «Бирфест» и «Золотая птичка» Фёдор Антипьев.


 

 

 

Рецепт ухи организаторы фестиваля продолжают хранить в секрете — кроме губернатора его знают только несколько человек. Известно, что для приготовления блюда повара будут использовать только рыбу, выловленную в реках Хабаровского края. Основную её часть доставят из Ульчского района.

 

 

 

«Приготовление ухи — это вообще целая спецоперация. Это одна из креативных зон. Которая будет находиться на набережной в дни фестиваля. Всего их одиннадцать. И тут речь идёт только о центральном событии, которое называется «Амурская уха». Её мы будем готовить 24 июня. В этой зоне будет работать 26-метровый стол, за которым будут трудиться 15 шеф-поваров, 15 поваров-раздатчиков и 15 волонтёров — студентов-технологов», — рассказал председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края Николай Крецу.


 

 

 

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», для хабаровской ухи подготовили большой котёл, по размерам в два раза больше приморского — диаметром 175 сантиметров и высотой 122 сантиметра. Целью первых его испытаний стало выявление дефектов, а также определение времени, которое требуется для закипания воды и приготовления бульона. 

 
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