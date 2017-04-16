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В Хабаровске крестный ход на Пасху прошёл под дождём: РИА "Восток-Медиа"
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В Хабаровске крестный ход на Пасху прошёл под дождём

В Хабаровске крестный ход на Пасху прошёл под дождём
Непогода не помешала верующим горожанам прийти в храм
сегодня, 14:30
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" / Анна Ленская

В дальневосточной столице сегодня, в ночь с 15 на 16 апреля, в Спасо-Преображенском кафедральном соборе состоялось Пасхальное богослужение, посвящённое одному из главных православных праздников. Возглавил его митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир.


 

 

 

 

Отпраздновать молитвой Светлое Христово Воскресение собрались около тысячи жителей города. Даже начавшийся незадолго до начала службы дождь не помешал верующим прийти в храм.


 

 

 

 

Как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», подготовка к Пасхальному богослужению началась накануне утром. Сотни горожан приносили в церкви выкрашенные яйца, куличи и дргую еду, чтобы её освятили. Каждые полчаса служители храмов проводили ритуал благословления, окропляя водой не только выпечку, но и мясные деликатесы, и даже вино.


 

 

 

 

Спасо-Преображенский кафедральный собор в ночь с 15 на 16 апреля стал местом проведения основных торжеств, посвящённых Пасхе. Полунощницу, с которой началось праздничное богослужение, посетили губернатор Вячеслав Шпорт и спикер Закдумы Хабаровского края Сергей Луговской.


 

 

 

 

Глава региона вместе с митрополитом Владимиром возглавил и крестный ход вокруг храма. Его провели под пение стихиры «Воскресение твое, Христе Спасе». Верующие совершили обход, не обращая внимания на дождь и холод.


 

 

 

 

Участие в службе приняли и юные хабаровчане. Вместе с родителями ребята осеняли себя крестным знамением и вторили богослужебным песнопениям. Некоторые дети, не дождавшись окончания ритуала, засыпали — взрослые несли их на руках.


 

 

 

 

На Пасхальное богослужение в Спасо-Преображенском соборе собрались больше тысячи жителей города. Торжества в православном храме продолжаются и сегодня в течение дня. Митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир завершит их в 16:45. В это время в храме начнётся последняя торжественная служба — Пасхальная вечерня.


 

 

 

 

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