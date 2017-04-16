Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
В Хабаровске официально закрыли сезон хоккея с мячом : РИА "Восток-Медиа"
Сегодня воскресенье, 16 апреля 2017 года, 15:55
В Хабаровске крестный ход на Пасху прошёл под дождём
В Хабаровске крестный ход на Пасху прошёл под дождём
В Хабаровске официально закрыли сезон хоккея с мячом
В Хабаровске официально закрыли сезон хоккея с мячом
В Вяземском люди устали соседствовать с рекой нечистот
В Вяземском люди устали соседствовать с рекой нечистот
Пасха во Владивостоке началась с перестрелки
Пасха во Владивостоке началась с перестрелки
Элита мирового самбо собралась на острове Русском
Элита мирового самбо собралась на острове Русском
Регионы:


Популярное
сегодня, 08:16
Военная техника стягивается из Хабаровского края в Приморье
вчера, 21:05
Супруга почётного жителя Владивостока отличилась доходами
сегодня, 10:15
Пасха во Владивостоке началась с перестрелки
сегодня, 09:18
Элита мирового самбо собралась на острове Русском
вчера, 19:41
В третьем роддоме Владивостока испекли пасхальные булочки и куличи
сегодня, 12:05
На центральном рынке Уссурийска взрослые "развели" ребёнка на телефон
вчера, 20:00
Накануне Пасхи в хабаровских храмах освящают куличи и яйца
вчера, 20:30
Лёд тронулся: Амур в Хабаровске освободился от зимнего плена
вчера, 16:05
Хабаровский край похвалили за работу с инвесторами
вчера, 19:21
Многие сёла Чукотки остались без связи

Обсуждаемое
сегодня, 08:16
35

Военная техника стягивается из Хабаровского края в Приморье
вчера, 21:05
8

Супруга почётного жителя Владивостока отличилась доходами
сегодня, 10:15
3

Пасха во Владивостоке началась с перестрелки
вчера, 20:00
1

Накануне Пасхи в хабаровских храмах освящают куличи и яйца
сегодня, 09:18
1

Элита мирового самбо собралась на острове Русском
сегодня, 11:10
1

Приморские роботы будут лить детали для вертолётов
сегодня, 14:12
1

Гран-при танцевального конкурса "Реверанс -2017" остался в Приморье
вчера, 16:05
Хабаровский край похвалили за работу с инвесторами
вчера, 18:15
Шпорт и Башмет вышли на одну сцену
вчера, 19:21
Многие сёла Чукотки остались без связи
Народный топ новостей

Гость
Митя Фомин: столица Приморья задаёт тон и формирует тренды 14.04.2017
Митя Фомин: столица Приморья задаёт тон и формирует тренды
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку 07.04.2017
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку

Актуально
Олег Кожемяко – Владимиру Путину: переходим от количества к качеству 14.04.2017
Олег Кожемяко – Владимиру Путину: переходим от количества к качеству
В Приморье громкое задержание рыбацкого судна растянулось на 6 дней 13.04.2017
В Приморье громкое задержание рыбацкого судна растянулось на 6 дней
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса" 11.04.2017
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса"


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1325



Система Orphus

В Хабаровске официально закрыли сезон хоккея с мячом

В Хабаровске официально закрыли сезон хоккея с мячом
Лучшие команды и игроки получили награды на торжественной церемонии
сегодня, 13:55
Спорт | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа" / Ксения Мурзина

В краевой столице прошла официальная церемония закрытия хоккейного сезона 2016-2017 годов. Награды, благодарности и призы получили лучшие команды, игроки и тренеры. Их отметили за достижения в краевых, дальневосточных и всероссийских соревнованиях.


 

 

Первыми награды из рук заместителя мэра дальневосточной столицы по социальным вопросам Светланы Шевченко получили победители Кубка Патриарха. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что турнир, который проходил в Москве на Красной площади, команда с берегов Амура выиграла впервые в истории проведения этих соревнований.


 

 

«Этот турнир дался тяжелее всего в эмоциональном и физическом плане, потому что соревнования скоротечные, много игр, большая загруженность. В целом сезон получился хороший, ребята справились. Думали, что в каких-то играх команде немного не хватит сил, но опасения остались позади, ребята справились отлично, лучше, чем мы ожидали», — рассказал корреспонденту агентства тренер команды «Ерофей» Герман Янцен.


 

 

За это достижение, а также за бронзу турнира «Плетёный мяч» наставника признали лучшим тренером сезона в Хабаровском крае. Специалист признался, что не ожидал подобного и теперь намерен повышать планку.


 

 

«У нас ещё есть пробелы: «СКА-Нефтяник» выиграл всё кроме Кубка мира, юношеские команды выиграли практически всё кроме Спартакиады учащихся России и Всероссийского турнира. Есть куда стремиться. Да и вторые-третьи места нам лишними не будут. Это цели на следующий сезон. В этом году ставили цель — улучшить результат участия в соревнованиях на призы Патриарха, и получили хороший эффект, поэтому в следующем сезоне будем улучшать результаты в других турнирах», — отметил председатель краевой федерации хоккея с мячом Олег Зиганшин.


 

 

Бронзовый призёр Дальневосточной детской лиги и один из лучших полузащитников сезона Никита Давыденко признался, что сезон выдался сложным из-за взрослых соперников. Несмотря на это его команда сумела занять третье место, пропустив вперёд по итогам шести этапов только «Нефтяник» и «Ерофей-2006».


 

«Нам было тяжело, потому что мы играли с ребятами, которые старше нас. Нужно было трудиться, чтобы забивать голы и выигрывать. Сначала мы проиграли, а потом начали их побеждать после тренировок. Тренер говорил, что их всё равно можно обыгрывать, мы просто в это поверили», — признался Никита Давыденко.


 

 

Награды получили победители и призёры Открытой любительской лиги, а также чемпионата города и края среди коллективов физической культуры. Медали и переходящий кубок в очередной раз получила команда «СКИФ», костяк которой составляют тренеры Краевого центра развития хоккея с мячом.


 

 

Несмотря на официальное закрытие сезона, команды продолжат тренироваться до июля. После этого хоккеистов ждёт небольшой отдых и летние сборы. 


 

 

Больше фотографий с церемонии смотрите в группе редакции РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте».

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru