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В Вяземском люди устали соседствовать с рекой нечистот: РИА "Восток-Медиа"
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В Вяземском люди устали соседствовать с рекой нечистот

В Вяземском люди устали соседствовать с рекой нечистот
Местные власти семь лет ищут выход, чтобы построить очистные и проложить канализацию
сегодня, 13:00
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" / Илья Андреев

В городе Вяземский Хабаровского края жители частного сектора пожаловались в ОНФ на соседство с речкой, по которой текут все канализационные стоки. На протяжении десятилетий ничем не контролируемая она бежит вдоль домов и огородов. Затем стоки попадают прямиком в реку Вторая Седьмая, и так — практически со времени основания города — больше полувека. Люди вынуждены жить рядом с вонючим ручьём, который, по их словам, когда-то был чистым ключом, где можно было рыбачить и плавать на плотах. К тому же территория регулярно захламляется, а ассенизаторские машины нелегально сбрасывают в воду содержимое шамбо из других районов.


 

 

«В течение 25 лет никто не занимается этой острой экологической проблемой — это открытые городские стоки. Около 400 тысяч кубометров ежегодно протекает вдоль жилого сектора. Проблема в целом-то решаемая, здесь не надо говорить о каких-то капиталовложениях», — пожаловался пригласивший в город «фронтовиков» житель Вяземского Григорий Сараев, который переехал туда в 2001 году.


 

 

Глава администрации Вяземского Александр Усенко, который руководит городом с 2009 года, заверил приехавших «фронтовиков» в том, что проблему местные власти хорошо знают и пытаются решить на протяжении семи лет. Однако для этого нужны деньги, которых в местном бюджете нет.


 

 

«В 10-м году мы разрабатывали технико-экономическое обоснование строительства канализационной сети и очистных сооружений — вышли на сумму в пределах трёхсот миллионов рублей. Подавали после этого заявку в краевое правительство, но тогда таких программ не было. После этого были по инициативе прокурора судебные решения о строительстве. Сейчас у нас действует решение об организации строительства канализационной сети. Мы прорабатываем варианты с проектными организациями по обоснованию и выбору оптимального варианта строительства. После этого будем разрабатывать полноценный проект и участвовать в программах поддержки, потому что городского бюджета никогда не хватит на это строительство», — рассказал городской глава.


 

 

По словам Александра Усенко, доходная часть городского бюджета составляет около 60 миллионов рублей, а только разработка проекта для решения канализационной проблемы населённого пункта потребует от 15 до 20 миллионов. Ещё и на само строительство может понадобиться от 150 до 300 миллионов. Местные жители в это не верят и не хотят ничего слышать — им нужно решение сейчас, хотя бы временное. Однако, это будет скорее нецелевое расходование и без того малых средств. В связи с этим, эксперт ОНФ Игорь Ковалёв поинтересовался, какие тогда пути решения проблемы видят местные чиновники.


 

 

«Сегодня мы прорабатываем вопрос с одной из владивостокских фирм, у которой был опыт работы в Комсомольске-на-Амуре. На следующей неделе, вероятно, там дадут свой ответ по разработке предпроектной документации, после чего обследуют «фронт работ» на месте. Ещё не определено техническое решение вопроса — возможно, и не нужно строить два километра коллектора. Это очень большие деньги — сейчас по СНиПам труда должно быть бетонная, диаметром не меньше метра в двухтрубном исполнении. Поэтому мы будем рассматривать несколько вариантов. Возможно, используем современные модульные станции очистки», — поделился Александр Усенко.


 

 

Он уточнил, что самим строительством готов заняться «Вяземский водоканал», с которым уже власти заключили концессионное соглашение. Документ распланирован с 2019 по 2025 году, в него вошли и прокладка сетей, и возведение станции канализационной очистки.


 

 

«Проблема очень серьёзная, и ОНФ намерен подключиться к её решению совместно с администрацией города Вяземского. Самое главное, что администрация и глава не самоустраняются от решения проблемы, всячески идут навстречу, на диалоги с людьми», — ответил по итогам визита Игорь Ковалёв.


 

 

Также активист посоветовал людям самим включиться в решение проблемы захламления территории: не конфликтовать с главой, а напротив — встретиться и обсудить наладку системы вывоза мусора, установки контейнеров. 

 
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