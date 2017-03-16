Ещё один проблемный жилмассив Хабаровска попал в поле зрения ОНФ

Многочисленные коммунальные проблемы очередного жилого комплекса свели владельцев квартир и общественников. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в первых числах марта активисты Общероссийского народного фронта встречались с собственниками квартир «Солнечного города» из-за жалоб на систему канализации, которая грозит затопить нечистотами территорию малоэтажной застройки. В этот раз за помощью обратились хозяева квадратных метров комплекса «Крылатское» в посёлке Тополево.













Жалоб там оказалось гораздо больше — проблемы есть и с самими домами, и с благоустройством территории, и с канализацией. Именно на сливы последней в близлежащее озеро жильцы «Крылатского» пожаловались изначально. Однако выяснилось, что это только вершина айсберга. Люди винят всех: местные власти, застройщика, управляющие компании.













«Люди говорят, что проблемы начались в первую же зиму. В квартирах образовывалась наледь, из-за холодных сквозняков постоянно болели дети. После того, как из-за чрезмерных нагрузок отключилось электричество, многим, особенно семьям с детьми, пришлось уехать к родственникам и в гостиницы. Очевидно, что застройщик, признавший себя банкротом сразу после передачи домов в эксплуатацию, оставил много недоделок. По моему мнению, эти дома лет через 15-20 можно будет признать аварийным жилым фондом. Увиденное, конечно, удручает», — поделился эксперт ОНФ в сфере строительства и ЖКХ Игорь Ковалёв.













Во встрече с «фронтовиками» и общественниками из регионального центра «ЖКХ-Контроль» поучаствовали представители прокуратуры, администрации Тополево, одного из застройщиков, а также одной из «управляек». Последние на словах перекладывают ответственность друг на друга, а заместитель главы администрации поселения Наталья Чубарова посоветовала людям и вовсе не дожидаться милости от тех, кто сдал здания с недоделками, а завершить всё своими руками, поучаствовав в муниципальной программе. Люди категорически против того, чтобы снова тратить деньги.









«Тут ещё очень много нужно вкладывать своих собственных средств для того, чтобы привести всё это в порядок. Те недостатки, которые остались по договорам долевого участия — почему мы их прощать должны? Люди свои собственные деньги заплатили за это», — возмутился местный житель Игорь Копчёнов, уточнив, что договор также предусматривал благоустройство территории возле озера, установку детской и спортивной площадок.













Канализационная проблема в ходе встречи чуть не ушла на второй план. О ней напомнил жилец одного из домов «Крылатского» Владимир Рябулов. Он представил фотографии в доказательство того, что нелегальные сбросы нечистот в озеро имели место.













«Летом там купаются дети, а местные жители ловят рыбу. У нас есть неопровержимые доказательства того, что продукты жизнедеятельности обитателей «Крылатского» долгое время сливались прямо в этот водоём. Мы обнаружили канализационные траншеи, есть фотографии, предоставленные гражданскими активистами. Летом это озеро станет источником инфекционного заражения, неприятных запахов и так далее», — объяснил после осмотра «места происшествия» руководитель центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса ОНФ Хабаровского края Владимир Сидоров.













В ближайшее время «фронтовики» снова встретятся с обитателями проблемных жилмассивов, чтобы выработать дальнейшую стратегию действий. Пока что эксперты ОНФ подготовили обращения в официальные контролирующие органы.