Хабаровск станет тренировочной базой для олимпийских сборных России

Дальневосточная столица станет местом проведения завершающего этапа подготовки национальных сборных к трём Олимпийским играм. Уже в следующем году сильнейшие спортсмены планеты соберутся в южнокорейском Пхенчхане. Через год столицей летней Олимпиады станет Токио, а в 2022 году Игры примет Пекин.





«Ближайшие три Олимпиады пройдут в Азии, поэтому мы смотрим спортивные объекты Дальнего Востока с прицелом на все пять лет. За три дня мы побывали в Южно-Сахалинске, Владивостоке и Хабаровске. В каждом городе есть своя специфика, свои объекты. Сейчас первоочерёдный интерес к тем объектам, которые подходят для зимних видов спорта, но не забываем и про летние. На основе увиденного сделаем анализ и по результатам переговоров с федерациями примем решение», — рассказал директор по спортивным программам Олимпийского комитета России Андрей Конокотин.





В Хабаровске делегация посетила десять спортивных объектов. В их числе — спортивно-зрелищный комплекс «Платинум Арена», краевой центр развития хоккея, открытый плавательный бассейн и другие. Гости отметили хорошие условия для подготовки хоккейной сборной и команды по шорт-треку. Также им приглянулся бассейн. В случае, если международная федерация плавания примет решение о том, что соревнования летних Олимпийских игр в Токио будут проводиться без крыши, то шансы на проведение сборов команды России в Хабаровске увеличиваются.





«Приезд любой национальной сборной поднимает интерес и повышает популярность того или иного вида спорта. Возможность увидеть сильнейших спортсменов мира будет большим плюсом для жителей Хабаровского края. Сегодня основной целью было не принятие решения о приезде какой-либо сборной, а осмотр спортивной инфраструктуры региона», — подчеркнул заместитель министра физической культуры и спорта края Дмитрий Чикунов.





Как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», с представителями нескольких спортивных федераций удалось достичь предварительной договорённости о проведении в крае адаптационных мероприятий. К 2020 году в дальневосточной столице появится больше спортивных объектов. Так, власти рассчитывают ввести в эксплуатацию Дальневосточный центр спортивной подготовки при ДВГАФК.