В Хабаровске бомж сдал на металлолом чужой грузовик

В дальневосточной столице сотрудники полиции вернули местному жителю украденный грузовик. Старую машину хозяин оставлял во дворе возле своего дома и не предполагал, что его автомобиль кому-то понадобится, пока на транспортное средство не позарился бомж.

В правоохранительные органы обратился житель Индустриального района. Хабаровчанин заявил, что неизвестный похитил у него бортовой грузовик японского производства. За автомобиль 1990 года выпуска мужчина в своё время заплатил порядка 100 тысяч рублей. В эту сумму он и оценил понесённые финансовые потери.

Эксплуатируя транспортное средство, собственник не ставил на него дополнительных систем защиты. Мужчина считал, что старая иномарка вряд ли сможет привлечь внимание угонщиков, поэтому парковал автомобиль во дворе дома по проезду Нагорному. Стражи правопорядка установили, что злоумышленник, чтобы похитить микрогрузовик, нанял автоэвакуатор. Водителю специализированной машины он представился владельцем, который хочет сдать неисправный автомобиль на металлолом. Эвакуатор доставил грузовик в пункт приёма металла на улицу Строительную, где похититель и сбыл транспортное средство.

«По подозрению в совершении кражи оперуполномоченные задержали 40-летнего мужчину. В краевом центре он не имеет постоянной регистрации и места проживания. Фигурант ранее судим не был. Злоумышленник дал признательные показания и написал явку с повинной», — озвучили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.

Бомжа отправили в изолятор временного содержания. Меру пресечения ему изберёт суд. Похищенный грузовик правоохранители изъяли из ломбарда и вернули владельцу.