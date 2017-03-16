Таксисты Хабаровска вышли на пикет против убийств своих коллег

В краевой столице водители такси собрались на пикете, чтобы обратить внимание властей города и правоохранителей на участившиеся случаи убийств своих коллег. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», шофёры хотят призвать стражей порядка добиться для виновных максимального наказания, а городскую администрацию — заняться решением вопросов защищённости таксистов.





«Наш труд очень опасен, наших коллег убивают. Если мы ничего не будем делать, естественно, к этой проблеме ничьё внимание привлечено не будет. Поэтому нужно принимать конкретные шаги, выдвигать определённые предложения и добиваться того, чтобы наш труд был более безопасен. Меня, слава богу, такие ситуации пока обходили, но риск есть, никто не защищён от этого», — объяснил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» таксист Сергей.





Организаторы оговаривали, что на пикете будут не меньше 50 человек, но только трое таксистов вышли на Комсомольскую площадь с плакатами, на которых написали лозунги. Участники предположили, что «остальные чего-то боятся».





«Пикет — это необходимость, потому что ситуация, на самом деле, серьёзная, и происшествия подобного характера превращаются в какую-то систематическую составляющую. Чтобы этого не происходило, нужно принимать какие-то меры, потому что не хотелось бы, чтобы это стало одной из основных проблем в таксомоторном направлении», — сообщил председатель Дальневосточной ассоциацией такси Александр Садков.









Активисты настаивают, прежде всего, на защите своей жизни. Для этого в дальневосточной столице уже начали предпринимать меры: ранее агентство сообщало, что в салонах такси начали появляться тревожные кнопки и камеры видеонаблюдения. Кроме того, уже несколько месяцев в профессиональном сообществе обсуждают другие средства защиты.





«Сейчас прорабатываем вопрос установки защитных перегородок, пытаемся добиться их производства в Хабаровске, потому что закупать их где-то — это очень дорого. Если этого удастся добиться — а я думаю, удастся, — то у водителей будет дополнительная защита», — поделился таксист Сергей.