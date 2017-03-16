Троица из Витебска осталась в Хабаровске без "вожака"

Трое подростков, которые сбежали из дома в Витебске, расстались в дальневосточной столице. В Хабаровск экстренно вылетел отец беглецов. Двоих несовершеннолетних, которых ранее поместили в социальный центр, ему передали стражи правопорядка. Старший сын, которому уже исполнилось 18 лет, поехал путешествовать дальше.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», с поезда Москва — Владивосток накануне сняли троих подростков, которые ещё в начале марта пропали в белорусском городе Витебске. Двое братьев и сестра ушли из дома больше недели назад. Их нашли благодаря тому, что информацию о пропавших отправили в МВД России, а детей объявили в федеральный розыск.

С заявлением об исчезновении детей в милицию обратилась их мать. Она сообщила, что 18-летний Руслан, 16-летний Тимур и 15-летняя Екатерина утром отправились в школу, но до неё не дошли, а затем не появились и дома.

«Сотрудники Хабаровской транспортной полиции вернули в семью подростков, объявленных в розыск в городе Витебске Республики Беларусь. Несовершеннолетние были помещены в центр оказания помощи семьи и детям города Хабаровска, 18-летний брат подростков от помещения в центр отказался и продолжил путешествие. В настоящее время несовершеннолетние переданы отцу, который экстренно прилетел в Хабаровск», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее следователи установили, что дети после Витебска отправились в Лиозно, а затем — в Смоленск. В Хабаровске их сняли с поезда. По данным правоохранителей, при себе у подростков были паспорта и крупная сумма денег, которую они забрали из дома.