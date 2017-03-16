В Хабаровске определили лучших спасателей в ДТП

В Хабаровске 36 сотрудников Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России состязались в профессиональном мастерстве. Они продемонстрировали навыки ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Как правило, таких специалистов зовут на помощь, когда другие службы бессильны, а людей нужно вытащить из покорежённых машин.

















«Важно не только быстро, но и правильно вытащить пострадавшего, не навредить, не усугубить его состояние. Действовать чётко и быстро — эти качества достигаются в ходе постоянных тренировок и вот таких соревнований», — рассказал главный судья соревнований, и. о. заместителя начальника Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Константин Золотухин.

















В соревнованиях участвовали девять команд спасателей. В их арсенале — гидравлические, электрические, пневматические специнструменты, то есть, всё для того, чтобы деблокировать и спасти «пострадавших».

















По сценарию первого этапа соревнований, в результате ДТП водитель и пассажир машины оказались заблокированными грудой железа, в которую превратился автомобиль. При этом у обоих пострадавших были тяжёлые травмы. Первым делом спасатели отключали в машине аккумуляторную батарею во избежание загорания. Под колёса они ставили «башмаки», под пороги — «пирамиды», чтобы автомобиль не двигался и не раскачивался. Затем нужно было разблокировать двери, порезать аварийно-спасательным инструментом опоры, снять крышу легковушки. Потом — грамотно и аккуратно достать людей. За любое неправильное движение, нарушения техники безопасности или неправильную работу с инструментом — жёсткие штрафные баллы.

















В результате, с небольшим отрывом по времени, победила команда 3-го поисково-спасательного подразделения ДВРПСО МЧС России в составе Василия Жука, Евгения Фая, Михаила Комогорова и Александра Цицвера. Спасатели выполнили задание не только в минимальное время, но и без единого штрафного балла. Серебро завоевала команда поисково-спасательного подразделения по работе с АХОВ, бронзу — кинологическое поисково-спасательное подразделение.

















Следующий этап соревнований — региональный. Он пройдёт в конце апреля. Сильнейшим командам со всего Дальнего Востока предстоит борьба за путёвку на Всероссийские соревнования спасателей.

















Как уточнили в пресс-службе ДВРПСО, с начала года на Дальнем Востоке произошло уже больше 20 аварий, на которые пришлось вызывать спасателей МЧС.