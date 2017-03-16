У гражданина Китая забрали почти тысячу сигарет на Хабаровской таможне

Приезжий из КНР по прибытии в дальневосточную столицу лишился крупного запаса табачных изделий. Он пытался провезти с собой 960 незадекларированных сигарет. Теперь гражданину Китая за нарушение предстоит ответить в суде, а до принятия решения груз останется в камере хранения Хабаровской таможни, сотрудники которой его изъяли.





Мужчина прибыл в краевой центр авиарейсом из Харбина. Запас табачных изделий, который он пытался провезти с собой, почти в пять раз превышал максимальное количество, разрешённое к перемещению через границу. В соответствии с таможенным законодательством, количество такой продукции не должно превышать 250 граммов, или 200 сигарет. Поэтому на гражданина Китая завели дело об административном правонарушении, а нелегальный запас отобрали.

Днём ранее таможенники зафиксировали попытку контрабанды алкоголя аналогичным способом. По административной статье будет отвечать женщина — член экипажа грузового судна. Она, как сообщает пресс-служба Хабаровской таможни, «забыла» задекларировать 12 литров китайского вина и спрятала его в тумбе на камбузе. При этом без уплаты пошлины, в соответствии с российским законодательством, нарушительница могла провезти не более трёх литров алкоголя.





По информации правоохранительных органов, из всех законов, которые касаются пересечения границы, хабаровчане чаще всего нарушают правила провоза спиртосодержащей и табачной продукции. За прошлый год Хабаровская таможня возбудила 48 дел об административных правонарушениях, предметом которых стал алкоголь, и 43 дела о недекларировании товаров, содержащих те или иные курительные смеси. Изъято 157 литров нелегальной алкогольной продукции на сумму более 156 тысяч рублей, и табачных изделий на сумму свыше 37 тысяч рублей. С начала 2017 года возбуждено три дела по факту недекларирования алкоголя и четыре — по факту незаконного ввоза сигарет.