В хабаровском храме развернули выставку раритетных книг

Один из экспонатов выпустили больше 100 лет назад

В дальневосточной столице проходит выставка старинных изданий. Самое интересное из них датировано 1904 годом, ему больше столетия. Печатные раритеты представили в рамках Дня православной книги в воскресной школе храма Александра Невского. Желающие могут посмотреть на редкие экспонаты до 20 марта.

На выставке представлено десять раритетных книг: старинная Триодион, подаренная верующими храму в 1985 году, факсимильное издание 1897 года «Библейские мотивы. Ветхий завет», служебники и фамильные книги. Как сообщает пресс-служба Хабаровской епархии, особый интерес представляет издание «Явления благодатных знамений по молитвенному предстательству преподобного Серафима, Саровского чудотворца, с 1 сентября 1902 по 21 октября 1903 года включительно, по письмам и заявлениям, хранящимся в Саровской обители». Оно датировано 1904 годом.

Кроме того, на выставке можно увидеть «Последование мертвенное над скончавшимся священником» в редкой обложке, которое издали в Синодальной типографии в дореволюционном Санкт-Петербурге. Также жителям Хабаровска представили Минею за ноябрь 2016 года с декорированными буквицами. Вход на выставку для всех желающих — свободный.