В Хабаровск приехали семена редьки, заражённые амброзией

Специалисты Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору предотвратили распространение опасных растений на территории Хабаровского края. Семена карантинного вредного организма (отсутствующего или ограниченно распространённого на территории России — прим. ред.) прибыли на Дальний Восток из Ставропольского края вместе с пятидесятикилограммовой партией семян чёрной редьки. Зёрна должны были расфасовать и передать в торговые сети для реализации. Подсчитать количество пострадавших от нерадивых поставщиков было бы невозможно.

Амброзия принадлежит к семейству астровых растений. Это очень стойкий сорняк, которой может вытеснить культурные насаждения, а при цветении является сильнейшим аллергеном. Засилье этого вредителя на сельскохозяйственных угодьях и дачных участках приводит к истощению почвы и угнетению посевов.

«При прорастании побеги амброзии имеют очень мощную корневую систему и подавляют рост других растений. Кроме того, при её распространении сельскохозяйственные поля теряют свою ценность», — рассказала корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» заведующая лабораторией ФГБУ «Хабаровский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору» Анна Гуменникова.

Избавиться от нежеланного гостя на огороде очень сложно. Самое эффективное средство борьбы с его распространением — это вытеснение другими многолетними или газонными травами.

В прибывших семенах редьки специалисты обнаружили только один вид амброзии — полыннолистную. Это растение уже довольно распространено на Дальнем Востоке, особенно в его южных регионах. В Хабаровском крае зафиксирован только один крупный очаг произрастания амброзии — Бикинский район.

Специалисты фитоконтроля отмечают, что неоднократно выявляли в партиях семян различных культур семена амброзии. При просеивании её находили в укропе, огурцах и помидорах. В целях отслеживания и контроля качества у каждой пачки с зёрнами культуры должно быть свидетельство. Однако наличие документа, как оказалось, ещё не гарантирует качество товара — партия семян чёрной редьки имела всю сопроводительную документацию и сертификаты качества.