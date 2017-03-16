Комсомольчанин похитил деньги с банковской карты своей собутыльницы

Он сходил в магазин за алкоголем, а потом снял остаток денег

В Комсомольске-на-Амуре стражи правопорядка задержали 36-летнего местного жителя. Его подозревают в краже денег с пластиковой карты приятельницы. Мужчина стащил 24 тысячи рублей.

В дежурную часть городского отдела полиции обратилась 45-летняя комсомольчанка. Заявительница сообщила, что со счета её банковской карты неизвестный похитил деньги. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого — 36-летнего приятеля потерпевшей — в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

«Установлено, что фигурант находился в гостях у заявительницы. В ходе застолья хозяйка квартиры попросила мужчину сходить за спиртным, дала ему свою банковскую карту и назвала пин-код. После покупки алкоголя злоумышленник обналичил оставшуюся часть денежных средств», — уточнили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.

По факту хищения возбудили дело по статье Уголовного кодекса России «Кража». Теперь комсомольчанину грозит до пяти лет лишения свободы. На время следствия его отпустили под подписку о невыезде.