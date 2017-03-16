Хабаровчан ждёт солнечный и тёплый четверг

В дальневосточной столице сегодня, 16 марта, преимущественно ясная погода. Практически безоблачным небо останется до конца дня. Специалисты Дальневосточного УГМС не прогнозируют осадков. В утренние часы столбик термометра покажет отметку в -11...-9 градусов по Цельсию. Днём воздух прогреется до 0...+2 градусов.

Воздушные массы движутся с северо-востока. Скорость ветра составляет 4-9 метров в секунду.

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