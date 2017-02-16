В ТОР "Комсомольск" новый резидент поможет развитию авиакластера

Компания «АКОР Инструмент» получила статус резидента ТОСЭР «Комсомольск». Предприятие планирует запустить там завод по изготовлению и восстановлению твердосплавного металлорежущего инструмента и корпусов для фрез. Проект с объёмом инвестиций 674,7 миллиона рублей позволит создать около 80 рабочих мест, а его реализация поможет формированию производственного кластера по выпуску запчастей для самолётостроения в Хабаровском крае.

Предприятие обеспечит имеющиеся потребности в твердосплавном осевом инструменте для Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина, а также резидентов ТОСЭР «Комсомольск» и других предприятий дальневосточного региона. Как передаёт пресс-служба Минвостокразвития, запуск завода запланирован на декабрь 2017 года. Предприятие будет выпускать около 250 тысяч единиц продукции в год. В планах компании — дальнейшее увеличение объёмов производства.

По словам генерального директора ООО «АКОР Инструмент» Анатолия Корогодского, в перспективе новый резидент ТОР планирует наладить экспорт готовой продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Создание предприятия запустит многие механизмы, необходимые для развития современного производства. В первую очередь, речь идёт о внедрении современной системы подготовки кадров. Мы планируем тесное сотрудничество с местным техническим университетом, для которого будет сформирован заказ на профильных специалистов», — озвучил Анатолий Корогодский.

ТОСЭР «Комсомольск», согласно постановлению правительства России, существует с июня 2015 года. В Корпорацию развития Дальнего Востока поступило уже 19 заявок на получение там статуса резидента. Общая сумма частных инвестиций по ним составляет более 35 миллиардов рублей с перспективой создания более трёх тысяч рабочих мест. На сегодняшний день резидентами ТОСЭР «Комсомольск» являются семь компаний, которые реализуют проекты с объёмом инвестиций около 8,5 миллиарда рублей.