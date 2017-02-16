Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Хабаровским первоклашкам с фиктивной пропиской грозит отчисление: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня четверг, 16 февраля 2017 года, 18:26
Хабаровские зоозащитники требуют справедливого суда над "живодёрками"
Хабаровские зоозащитники требуют справедливого суда над "живодёрками"
Звеняцкого предложили сделать дважды почётным гражданином Владивостока
Звеняцкого предложили сделать дважды почётным гражданином Владивостока
Во Владивостоке рассмотрят дела о сахалинских "золотых парашютах"
Во Владивостоке рассмотрят дела о сахалинских "золотых парашютах"
Сбитые на острове Русском женщины проведут в больнице месяц
Сбитые на острове Русском женщины проведут в больнице месяц
Стала известна программа 23 Февраля во Владивостоке
Стала известна программа 23 Февраля во Владивостоке
Регионы:


Популярное
сегодня, 16:38
Сбитые на острове Русском женщины проведут в больнице месяц
сегодня, 12:17
На Русском острове легковушка врезалась в толпу студентов
сегодня, 12:59
Женщину, сбившую пешеходов возле ДВФУ, сравнили с Нонной Лепёхиной
сегодня, 10:46
Владивостокская дорога превратилась в настоящую ловушку для пешеходов
сегодня, 01:39
Привившимся от гриппа россиянам дадут отпуск на три дня
сегодня, 11:32
Этим утром во Владивостоке произошло рекордное количество аварий
сегодня, 08:30
После снега с дождём в Приморье похолодает
сегодня, 14:08
В Спасске-Дальнем рядом с кинотеатром вспыхнул серьёзный пожар
сегодня, 11:46
Владивостокцы встретят 2018 год с новой ёлкой за 7 миллионов
сегодня, 15:02
Во Владивостоке снова объявлена тревога из-за питания в детских садах

Обсуждаемое
сегодня, 16:38
16

Сбитые на острове Русском женщины проведут в больнице месяц
сегодня, 11:46
11

Владивостокцы встретят 2018 год с новой ёлкой за 7 миллионов
сегодня, 12:59
9

Женщину, сбившую пешеходов возле ДВФУ, сравнили с Нонной Лепёхиной
сегодня, 01:39
7

Привившимся от гриппа россиянам дадут отпуск на три дня
сегодня, 10:46
4

Владивостокская дорога превратилась в настоящую ловушку для пешеходов
сегодня, 15:02
3

Во Владивостоке снова объявлена тревога из-за питания в детских садах
сегодня, 16:15
3

Хабаровским первоклашкам с фиктивной пропиской грозит отчисление
полчаса назад
3

Звеняцкого предложили сделать дважды почётным гражданином Владивостока
сегодня, 09:06
2

Во Владивостоке застрелили директора автосервиса
сегодня, 08:35
1

У хабаровчан есть повод перекусить ломтиком свежего ананаса
Народный топ новостей

Гость
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока 09.02.2017
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется 06.02.2017
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется

Актуально
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы вчера, 10:42
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы
ОП РФ не услышала задыхающихся от угольной пыли жителей Находки 13.02.2017
ОП РФ не услышала задыхающихся от угольной пыли жителей Находки
"Терминал Астафьева" делает новый шаг к закрытой перевалке угля 10.02.2017
"Терминал Астафьева" делает новый шаг к закрытой перевалке угля


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 420



Система Orphus

Хабаровским первоклашкам с фиктивной пропиской грозит отчисление

Хабаровским первоклашкам с фиктивной пропиской грозит отчисление
Их родителей ждёт штраф или лишение свободы до трёх лет
сегодня, 16:15
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 1

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Будущих первоклассников, принятых в школы Хабаровска по фиктивной временной регистрации, могут отчислить. Вскоре полицейские начнут проверять, действительно ли ребёнок живет по месту прописки. Эти меры приняли после многочисленных обращений администраций учебных заведений.

«Ни для кого не секрет, что некоторые родители, стремясь записать своего ребёнка в престижную или просто желанную им школу, расположенную вне района фактического проживания будущего ученика, идут на оформление фиктивной регистрации. Таким образом, дети, у которых есть постоянная прописка, имеют и временную регистрацию — на месяц, два, три. То есть, оформленную исключительно для зачисления в школу. При наличии у администрации школы подозрения, что граждане, желающие отдать ребенка в первый класс якобы по месту жительства, оформили фиктивную регистрацию, сведения об этом будут направлены в УФМС и другие правоохранительные органы, которые проведут проверку. Если факты подтвердятся, виновные будут привлечены к уголовной ответственности, а дети правонарушителей будут отчислены и направлены для записи в школы по реальному месту жительства», — сообщила начальник городского управления образования Ольга Тен.

Родителям будущих первоклашек с фиктивной пропиской грозит наказание — штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трёх лет. Отчисление проведут в соответствии с законом «Об образовании в России», согласно которому учащийся может быть отчислен, если выяснится, что он нарушил порядок приёма в образовательную организацию. Ранее в управлении образования сообщали, что фиктивная прописка — проблема правоохранительных органов, а не педагогов.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в школах № 12, 30, 33, 44, 63, 44, гимназиях № 5 и 6, а также в лицее «Ступени» и школе «Открытие» набор уже завершили. Из 765 принятых учеников на основании постоянной прописки зачислили 558 будущих первоклассников, 207 — на основании временной регистрации. Однако проверка коснётся не только будущих учеников этих заведений. По информации пресс-службы администрации города, прописку выборочно посмотрят и у первоклашек из других учреждений. Места отчисленных займут дети, которые придут записываться в июле.

Агентство также сообщало, что некоторые горожане решили максимально подстраховаться, чтобы обеспечить своим малышам место в школе с хорошей репутацией, и вновь разбили лагерь возле гимназии № 5. Компанию микроавтобусу, который имеет все шансы стать новой городской легендой, составили около 10 иномарок. А в школе № 33 между родителями произошла потасовка за место в очереди.

«Данная ситуация возникла по вполне понятным причинам. Родители хотят определить своих детей в престижные, по их мнению, школы — лицеи и гимназии с углублённым изучением того или иного предмета. Администрация Хабаровска делает всё, чтобы таких учебных заведений в городе стало больше. Сейчас строится новая школа в микрорайоне Ореховая Cопка, которая будет готовить потенциальных специалистов для космической отрасли. Наверняка, у родителей она тоже попадёт в разряд престижных. В первую очередь в неё будут зачисляться дети, живущие в данном микрорайоне, а потом на свободные места будем брать всех желающих», — отметила Ольга Тен.

Специализированной станет также школа № 27 в посёлке имени Горького, однако её точный профиль в управлении образования ещё не выбрали.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии
  • Вот это да  (сегодня, 16:28 )

    Жесть! Еще и посодють. А детей в детдом и пусть углубленно что хотят изучают

  • Canta  (сегодня, 16:41 )

    Ржу в голос с коммента! Всё верно!

  • Читатель  (час назад)

    И правильно!



Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru